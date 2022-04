7 nouvelles fonctionnalités à venir sur les messages directs d’Instagram aujourd’hui

Instagram a été mis à jour pour introduire de nouvelles fonctionnalités intéressantes dans les messages directs. C’est tout ce qui change.

Très bientôt, vous pourrez profiter des nouvelles importantes dans les chats Instagram. Meta a annoncé aujourd’hui une grande collection de nouvelles fonctionnalités destinées à la section des messages directs de l’application, peu de temps après avoir fait de même avec Facebook Messenger.

Selon Instagram, l’actualité vise à faciliter la connexion entre les personnes, en élargissant les capacités de messagerie du réseau social.

Réponses améliorées, sondages, messages silencieux et plus de nouvelles à venir sur Instagram

Il y a plusieurs changements qui viennent d’aujourd’hui pour les chats Instagram. Pour commencer, le réseau social permet désormais de répondre rapidement aux messages sans avoir à accéder à la section chat, directement depuis une notification pop-up qui apparaîtra en haut de l’écran.

De plus, le partage rapide des messages avec d’autres personnes a été amélioré afin que le fait d’appuyer sur l’icône d’avion en papier sous une image ou une vidéo affiche une petite liste de contacts fréquents.

Dans la boîte de réception du chat, nous verrons également un carrousel avec les contacts qui sont « en ligne » en ce moment.

De nombreux changements affectent également directement les chats. En plus d’un nouveau thème esthétique « lo-fi », des changements passionnants ont été ajoutés tels que la possibilité de partager des extraits de chansons de 30 secondes via Spotify, Amazon Music et Apple Music.

L’option d’envoi de messages silencieux a également été ajoutée, ce qui n’émettra pas de notification sur le mobile de la personne qui les reçoit. Pour ce faire, ajoutez simplement « @silent » dans le corps du message.

Enfin, Instagram vous permet de créer des sondages dans les discussions de groupe, grâce à l’intégration de l’outil de sondage Facebook Messenger.

Pour le moment, ces nouvelles sont disponibles dans certains pays, mais Instagram prévoit d’étendre bientôt sa disponibilité à d’autres régions. Pour pouvoir profiter de l’actualité, il vous suffit de télécharger la dernière version d’Instagram.

