Les meilleurs téléphones OnePlus que vous pouvez acheter (Mise à jour 2022)

Vous voulez un mobile OnePlus mais vous ne savez pas quel modèle vous convient le mieux ? Nous vous montrons quels sont les derniers modèles et nous sélectionnons les meilleurs.

OnePlus est une entreprise en charge de la fabrication de téléphones mobiles et d’accessoires originaires de Chine. Née en 2013, l’entreprise s’est déjà imposée comme l’une des plus populaires sur le marché Android, mais elle en redemande. Si vous souhaitez obtenir un OnePlus, dans ce guide, nous vous recommandons les meilleurs téléphones OnePlus que vous pouvez acheter.

Il convient de noter que OnePlus a commencé comme une entreprise axée sur le haut de gamme, bien que cela ait changé avec le OnePlus Nord, un mobile de milieu de gamme. De plus, il a déjà des mobiles bas de gamme dans son catalogue, comme le OnePlus Nord N100. Comme il existe déjà plusieurs téléphones au catalogue, nous allons sélectionner les meilleurs pour faciliter votre recherche.

Les meilleurs téléphones OnePlus

Nous pouvons déjà dire que le catalogue OnePlus propose des mobiles pour toutes les poches, et cela se reflète dans notre sélection des meilleurs mobiles de l’entreprise. Que vous disposiez d’un budget de 1 000, 500 ou 200 euros, vous aurez toujours la possibilité d’avoir un super OnePlus entre les mains.

Dans les lignes suivantes, nous parlons des meilleurs mobiles OnePlus, avec toutes les fonctionnalités et les prix à prendre en compte avant de décider.

OnePlus 9 Pro

Le OnePlus 9 Pro n’est pas seulement l’un des meilleurs téléphones OnePlus, mais aussi l’un des meilleurs téléphones de l’année. C’est grâce à un dossier technique spectaculaire quelle que soit la section que l’on regarde. Tout d’abord, il monte un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Quad HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Lorsque nous analysons le OnePlus 9 Pro, c’est l’un des meilleurs écrans du marché.

Le processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G fonctionne sous le châssis du terminal, et la vérité est qu’il offre des performances extrêmes. Peu importe ce que vous demandez au mobile, il saura le faire de manière remarquable. D’autre part, il dispose de 8 ou 12 Go de RAM, et de 128 ou 256 Go de stockage interne. Son système d’exploitation est OxygenOS 11 basé sur Android 11.

OnePlus 9 Pro Points pour et contre Pour Affichage spectaculaire

conception très soignée

performances extrêmes

Charge filaire et sans fil ultra-rapide

Section photographique améliorée Contre L’avenir incertain d’OxygenOS

La quatrième caméra n’ajoute pas de valeur

Le OnePlus 9 Pro est capable de capturer de très bonnes photos grâce à un système photographique composé de quatre appareils photo : un appareil photo principal de 48 MP, un ultra grand angle de 50 MP, un téléobjectif de 8 MP et un capteur monochrome de 2 MP, alors qu’il dispose d’un caméra frontale unique 16MP. Enfin, le OnePlus 9 Pro monte une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W et une charge sans fil de 50 W. Qu’est ce que ça signifie? Que vous pourrez le recharger en moins d’une demi-heure avec le chargeur 65W inclus dans la boîte.

OnePlus Nord 2

Le premier Nord a été une véritable révolution sur le marché, mais le OnePlus Nord 2 renouvelé n’est pas loin derrière. Pour 400 euros, vous pouvez obtenir un mobile exceptionnel qui n’a pratiquement aucune concurrence sur le marché. Tout d’abord, il dispose d’un écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. En bref, c’est un écran qui a fière allure, avec des couleurs vives et de bons angles de vision.

Le MediaTek Dimensity 1200 est en charge de la puissance de ce terminal, et il ne fait rien de mal. Au moment de vérité, Nord 2 offre des performances de haut niveau, se rapprochant du haut de gamme de l’entreprise. De plus, il peut avoir 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. OxygenOS 11.3 basé sur Android 11 est son système d’exploitation.

OnePlus Nord 2, avis et note d’Netcost-security.fr Faut-il acheter le OnePlus Nord 2 ? Pour bonne qualité d’écran

Haut rendement

bon appareil photo principal

Autonomie correcte et charge très rapide Contre Des logiciels parfois incohérents

Caméras supplémentaires légèrement inférieures

Seulement 2 ans de mises à jour

L’appareil photo principal du OnePlus Nord 2, 50 MP, est celui qui prend les meilleures photos. Ce sont des captures avec une très bonne netteté, avec un style « OnePlus » qui mise sur des couleurs éclatantes. De plus, il monte un ultra grand angle de 8 MP et un monochrome de 2 MP. La caméra frontale, située dans le trou de l’écran, est de 32 MP.

L’un des joyaux de la couronne du Nord 2 se trouve dans la batterie, car, en plus d’avoir une capacité de 4 500 mAh, elle est compatible avec une charge rapide de 65 W. Ainsi, vous n’aurez besoin que d’une demi-heure de votre temps pour le recharger complètement et pouvoir l’utiliser tout au long de la journée, et encore plus si l’utilisation n’est pas très exigeante.

OnePlus NordCE 5G

OnePlus nous a surpris avec le lancement du OnePlus Nord CE 5G, un smartphone légèrement inférieur au Nord 2 qui devient une bonne option d’achat si votre budget est inférieur à 400 euros. Nous parlons d’un terminal avec un écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Si vous avez été attentif, vous saurez qu’il partage des caractéristiques avec le Nord 2. Comme nous l’avons vu dans l’analyse du Nord CE 5G, c’est un écran de très bonne qualité.

Le processeur de ce mobile chinois est le Qualcomm Snapdragon 750G 5G, destiné à plus que se rencontrer dans le secteur « gaming ». Pour cette raison, avec le Nord CE 5G, vous pouvez jouer à vos jeux préférés, même s’ils sont lourds, sans craindre que le mobile ne se fasse prendre. Quant à la mémoire, elle peut disposer de 6,8 ou 12 Go de RAM, et de 128 ou 256 Go de stockage interne.

OnePlus NordCE 5G Points pour et contre Pour Bonne qualité de conception et de fabrication

Écran de très bonne qualité

Performances de solvant Contre Le système de caméra ne se démarque pas

Concurrence féroce des rivaux

64 MP est l’appareil photo principal du Nord CE 5G, et la vérité est qu’il prend vraiment des photos de qualité. Il est accompagné d’un capteur ultra grand angle de 8 MP et d’un capteur monochrome de 2 MP, bien que ces capteurs secondaires n’ajoutent pas beaucoup de valeur à l’expérience. Enfin, le terminal monte une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 30 W qui atteint un jour et demi d’utilisation lorsque nous n’en demandons pas trop.

OnePlus Nord N100

Si le prix du précédent OnePlus est trop élevé pour votre poche, vous pouvez vous procurer le OnePlus Nord N100, le mobile OnePlus le moins cher que vous puissiez acheter en ce moment. Ce bas de gamme arrive sur le marché avec un écran IPS de 6,52 pouces avec une résolution HD + qui semble plus que décent pour son prix.

Si nous analysons son intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 460 capable de résoudre des tâches de base. A l’intérieur, ce Nord N100 dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne, extensible par carte microSD jusqu’à 256 Go.

OnePlus Nord N100 Points pour et contre Pour large autonomie

bon écran Contre Système de caméra insuffisant

Il y a des rivaux supérieurs pour le même prix

La note différentielle de ce OnePlus Nord N100 se trouve dans son autonomie, avec une batterie de 5 000 mAh à charge rapide de 18 W. Concrètement, ce mobile dépasse facilement la journée d’utilisation, il peut même atteindre deux jours d’autonomie si l’utilisation est peu intensif. De plus, il dispose d’un appareil photo principal de 13 MP, accompagné d’un capteur macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP.

