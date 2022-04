Ce sont les premiers téléphones Samsung à recevoir la mise à jour Android d’avril

Samsung a commencé à mettre à jour certains de ses derniers téléphones avec la mise à jour Android d’avril 2022.

Comme à son habitude depuis plusieurs mois maintenant, Samsung a commencé à publier la mise à jour Android du mois d’avril pour certains de ses appareils, avant que Google lui-même n’officialise ladite mise à jour.

À partir d’aujourd’hui, les propriétaires de certains des derniers téléphones Samsung peuvent désormais mettre à jour leurs appareils avec la dernière version du correctif de sécurité Android.

La série Galaxy S22 reçoit la mise à jour d’avril

Comme prévu par XDA, Samsung a commencé à mettre à jour les trois modèles de la série Galaxy S22 vers la dernière version du patch.

Le Samsung Galaxy S22 et le Galaxy S22+, ainsi que le Samsung Galaxy S22 Ultra ont commencé à se mettre à jour avec le patch d’avril.

En plus du correctif, la mise à jour introduit également des améliorations de performances et des corrections de bugs. Le journal des modifications officiel inclut des améliorations de l’enregistrement vidéo en résolution Ultra HD à 30 et 60 FPS.

Étant donné que la mise à jour pèse près de 1,5 Go, tout semble indiquer qu’il s’agit d’une mise à jour importante. Heureusement, vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour la mise à jour.

En ce sens, il convient de mentionner que les modèles européens de la série Galaxy S22 avec un processeur Samsung Exynos 2200 reçoivent également ladite mise à jour. Dans ce cas, oui, la liste des modifications ne reflète pas les améliorations destinées à la caméra des appareils.

Au cours des prochains jours, la mise à jour atteindra le reste des modèles de l’entreprise, y compris ceux des séries Galaxy A, Galaxy Z, Galaxy Note et Galaxy S.

