Avez-vous besoin d’une tablette? Eh bien, vous feriez mieux d’attendre, car le nouveau realme Pad Mini est déjà "présente" Aux Philippines

Selon les médias locaux aux Philippines, le nouveau realme Pad Mini sera présenté le 4 avril comme l’une des meilleures options pour ceux qui recherchent une tablette basique.

Ce ne sera plus la première tablette realme, le fabricant chinois vend le realme Pad en Espagne depuis quelques mois maintenant, mais la vérité est que ce nouveau realme Pad Mini qui devrait être présenté depuis les Philippines est sûrement le plus intéressant pour le grand public, et surtout aussi pour les fans de la firme qui progresse le plus grâce à ses approches prix et performances.

Cette fois, nous parlons d’une tablette avec une coupe basique et un prix très abordable qui veut se faufiler dans pratiquement tous nos foyers comme appareil principal de consommation multimédia ou de consultation Internet, atteignant toutes les poches avec tout ce qui est nécessaire pour profiter d’un équilibre expérience. .

De hecho es que tampoco podemos hablar de filtraciones, porque el retailer filipino Lazada lo ha listado con prácticamente todos sus detalles, incluyendo hasta un vídeo promocional y ocultando tan sólo la fecha de lanzamiento y el precio definitivo de una realme Pad Mini que será seguro muy attractive.

Realme Pad Mini 4G Lancement le 4 avril 2022 aux Philippines. – Écran LCD HD+ de 8,7″

– UniSoc Tiger 616

-Android 11

– 6400mAh 18 watts via USB Type-C

– arrière 8MP

– 5MP avant

-Double haut-parleurs

-UFS 2.1

– 7,6 mm d’épaisseur

– 372 grammes

– Prise audio 3,5 mm

Source : https://t.co/6nywIqK9HZ#vrai moi pic.twitter.com/FZH0RQbqjx — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 29 mars 2022

Le realme Pad arrive en Espagne: prix officiel et disponibilité de la première tablette de la marque

Ce sera le realme Pad Mini

Nous devons partir de la base d’un realme Pad qui a été lancé en Espagne au prix de 259,99 euros, nous pouvons donc vous dire que le design sera très similaire -les images en témoignent- et que le prix sera presque certainement en dessous ces 199 euros qui servent de référence maximale pour la coupe de base.

Le plus étrange est peut-être de voir le chipset Unisoc T616 en tête de la plate-forme matérielle, mais nous avons affaire à une tablette basique et ses besoins risquent d’être couverts avec ce cœur électronique de huit cœurs jusqu’à 2 GHz et qui intègre un GPU ARM dans le casting Mali-G57.

Pour le reste, ce realme Pad Mini sera équipé d’un panneau LCD IPS de 8,7 pouces avec une résolution HD+ (1 340 x 800 pixels), profitant de 84,59 % de l’avant pour que la taille soit certainement très confortable. Un mode de lecture est inclus qui protégera vos yeux et transformera presque la tablette en lecteur de livre électronique.

La configuration de la mémoire peut être choisie entre 3 et 4 Go de RAM ainsi que des options avec 32 et 64 Go de stockage interne extensible, tous les modèles ayant la connectivité habituelle avec Wi-Fi bi-bande, Bluetooth 5.0 LE, un connecteur USB type-C et une prise audio standard de 3,5 millimètres. Il y aura également des options avec des capacités 4G LTE qui augmenteront légèrement le prix.

La batterie embarquée atteint une capacité maximale de 6 400 mAh, avec une charge rapide jusqu’à 18 watts et une charge inversée pour les périphériques et autres appareils via le connecteur USB. Il dispose également de deux caméras, une de 8 mégapixels à l’arrière et une autre de 5 MP à l’avant.

Ils nous disent même qu’il est animé par Android 11 avec l’interface utilisateur realme pour la personnalisation du Pad, et tout cela dans un boîtier très fin mesurant 211,8 x 124,5 x 7,6 millimètres et pesant 372 grammes.

Selon des sources, la présentation aux Philippines aura lieu dans quelques jours, le lundi 4 avril prochain, sans nouvelles pour l’instant des bureaux de realme concernant une présentation internationale ou la disponibilité de sa tablette la moins chère.

Oui, nous pouvons vérifier que Lazada a inscrit le realme Pad Mini au prix de 99 990 pesos philippins, quelque chose comme 1 700 euros au taux de change actuel, ce qui montre qu’il ne s’agit que d’un prix indicatif et dissuasif pour pouvoir l’inscrire sur son site Web mais que personne n’achète encore la tablette.

Nous n’aurons pas à attendre longtemps, alors nous vous donnerons tous les détails bientôt… S’il en reste à raconter !

La marque mobile à la croissance la plus rapide n’est ni Xiaomi ni Samsung

Rubriques connexes : Mobiles