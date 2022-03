Une opportunité unique : les meilleurs écouteurs sans fil de Sony tombent au plus bas

La firme japonaise est l’une des meilleures références dans le monde de l’audio, deux de ses meilleures créations sont à prix réduit.

Certains des meilleurs écouteurs sans fil Sony sont en promotion sur Amazon. Le Sony WH1000XM3 chute à 199 euros, l’un des prix les plus bas à ce jour. En revanche, le Sony WF1000XM3 est déjà disponible pour seulement 126 euros.

Vous pouvez prendre deux des plus grandes références de ces dernières années, deux styles différents mais qui coïncident en ce qui est important : leur qualité sonore est exceptionnelle et la suppression du bruit est inégalée. Êtes-vous de l’équipe intra-auriculaire ou de l’équipe bandeau ? Nous vous disons toutes ses caractéristiques.

Ces écouteurs serre-tête sont en plastique, sont très légers et vraiment confortables. La prise en main et l’ergonomie sont agréables, ils pourront même détecter la pression de votre oreille pour mettre en pause la lecture si vous les enlevez. Vous pouvez les porter pendant des heures sans gêne.

Nous l’avons dit à plusieurs reprises, Sony possède l’une des meilleures technologies de suppression du bruit, et cela se voit beaucoup. La technologie de suppression du bruit arrive avec une intelligence artificielle à une touche, elle s’adapte de manière adaptative pour éviter tout son gênant.

Vous n’aurez pas à vous soucier de l’autonomie, la batterie de ces WF-1000XM3 promet une incroyable 8 heures de musique avec la suppression du bruit activée. Si vous les utilisez sans l’annulation, vous aurez encore plus, jusqu’à 12 heures de musique sans interruption.

Dans ce cas, nous parlons de petits écouteurs intra-auriculaires. Grâce à leurs coussinets, vous pouvez les ajuster à votre oreille, ils sont confortables, légers et bien ajustés. Peu importe le mobile que vous utilisez, vous pouvez les connecter facilement grâce au Bluetooth ou au NFC.

La technologie d’annulation du bruit ne pouvait pas manquer, les sons autour de vous passeront en arrière-plan pour que vous puissiez profiter de la musique. Nous devons également parler du contrôle adaptatif du son, qui ajustera le volume en fonction de ce qui se passe autour de vous.

Sa batterie promet jusqu’à 9 heures de musique, vous pourrez sortir avec sans soucis. Cependant, si vous en avez besoin, vous n’aurez qu’à les ranger dans leur étui pour récupérer de l’énergie.

