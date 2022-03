Voici le Moto G52 : images filtrées et fonctionnalités du prochain milieu de gamme de Motorola

On connaît déjà le premier membre de la nouvelle série Moto G de 2022 : ce sera le Moto G52.

Motorola prévoit de renouveler sa plus célèbre famille de smartphones avec un nouveau membre. Très prochainement, la série Moto G recevra le Moto G52, un nouveau terminal axé sur le milieu de gamme, dont nous avons pu aujourd’hui connaître tous les détails.

C’est le célèbre leaker Evan Blass via 91Mobiles qui a voulu révéler à l’avance les caractéristiques du nouveau Moto G52, en plus de partager quelques images qui montrent en détail la conception de l’appareil.

Écran OLED et processeur Snapdragon dans le nouveau Moto G52

Selon le « filtre », le nouveau Motorola Moto G52 sera un smartphone destiné au milieu de gamme, avec un écran Full HD+ de 6,55 pouces basé sur la technologie p-OLED, un processeur Qualcomm Snapdragon 680 et une batterie de grande capacité : 5000 mAh Dans ce cas, nous ne parlerions pas d’un mobile prenant en charge les réseaux 5G.

Il équipera Android 12 dès sa sortie, et il sera décliné en versions avec 4 ou 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne.

Son système de caméra sera dirigé par un capteur de résolution de 50 mégapixels, en plus d’un appareil photo de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Les trois capteurs seront situés dans un module au format vertical situé à l’arrière du téléphone, avec un design similaire à celui d’autres téléphones portables plus chers de la marque, comme le Motorola Edge 30 Pro.

Pour l’instant, Motorola n’a pas dévoilé ses plans liés à la présentation de cet appareil. Cependant, tout semble indiquer que son arrivée est imminente et que l’entreprise prévoit de faire un lancement mondial.

