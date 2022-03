Les meilleurs téléphones Samsung avec chargement sans fil (Mise à jour 2022)

Les câbles ne sont plus usés ! Oubliez les chargeurs avec ces Samsung avec chargement sans fil, les meilleurs modèles que vous pouvez acheter en ce moment.

Si vous recherchez un smartphone de marque Samsung et que vous souhaitez oublier les câbles lors de la recharge, nous vous recommandons dans ce guide les meilleurs mobiles Samsung avec recharge sans fil. Placez-le sur la base de chargement et c’est tout, le téléphone récupérera sa batterie sans câbles entre les deux.

Utiliser des chargeurs avec un câble, c’est faire face à d’éventuelles pertes et enchevêtrements qui ne font que rendre son utilisation difficile. Pourquoi ne pas rejoindre la tendance des téléphones portables avec recharge sans fil pour éviter ces problèmes ? Voici plusieurs téléphones Samsung de haute qualité qui peuvent vous aider à vous lancer dans le changement. Nous vous indiquons ses principales caractéristiques.

Top des meilleurs téléphones Samsung avec chargement sans fil

Parmi les meilleurs mobiles Samsung, nous trouvons plusieurs modèles avec chargement sans fil. Cette fonctionnalité est courante dans les téléphones haut de gamme, vous pouvez donc vous attendre à d’autres excellentes spécifications dans les téléphones que nous allons recommander ci-dessous.

L’un d’eux peut être, par exemple, la recharge sans fil inversée, c’est-à-dire que vous pouvez utiliser le mobile Samsung pour recharger la batterie d’autres accessoires. Après avoir recommandé les meilleurs mobiles Xiaomi avec recharge sans fil, c’est au tour des smartphones Samsung. Commençons!

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Le meilleur mobile Samsung que vous puissiez acheter en 2022 est le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G et, bien sûr, dans un modèle avec de telles caractéristiques, la recharge sans fil ne pouvait pas manquer. Concrètement, il prend en charge une puissance allant jusqu’à 15W lorsque vous utilisez un chargeur sans fil pour alimenter sa batterie. Il s’agit d’une capacité de 5 000 mAh, le processus peut donc dépasser 2 heures.

Précisons également que, par câble, le Galaxy S22 Ultra 5G prend en charge la charge rapide jusqu’à 45W. À ce stade, nous ne sommes pas surpris que Samsung n’intègre pas le chargeur dans la boîte. Si vous souhaitez profiter de la puissance maximale lors de la charge, vous devez vous procurer indépendamment le chargeur Samsung 45W sur Amazon.

Comme nous l’avons dans notre analyse du Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, l’achat du terminal en vaut également la peine pour avoir le meilleur écran du marché Android. De plus, le processeur Samsung Exynos 2200 peut gérer tout ce que vous lui lancez, il ne bronche pas quelle que soit la lourdeur de l’application ou du jeu que vous souhaitez ouvrir.

Attention, cette gamme haut de gamme est livrée avec le S-Pen intégré, vous pouvez donc l’utiliser pour dessiner ou prendre des notes. Il dispose également de 5 ans de mises à jour garanties et d’un système photographique complet dans lequel un appareil photo principal de 108 MP brille de sa propre lumière.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G est au prix de 1 259 euros dans la version de base, 8 Go + 128 Go. Vous avez plusieurs options pour vous en procurer : Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes et la boutique Samsung, entre autres.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Une autre bonne option parmi les téléphones Samsung avec chargement sans fil est le Samsung Galaxy S21 FE 5G. Nous sommes confrontés à un haut de gamme abordable qui prend en charge la charge par un chargeur sans fil d’une puissance maximale de 15 W. Dans ce cas, sa batterie est de 4 500 mAh, le processus de charge peut donc prendre moins de deux heures. Pour le recharger, vous pouvez opter pour le chargeur sans fil Samsung 15W, en vente sur Amazon.

Si cela vous semble trop et que vous préférez la recharge filaire, je suis désolé de vous dire que ce sera plus rapide, mais pas de grande différence. Plus précisément, le terminal prend en charge une charge rapide de 25 W, mais n’est pas livré avec le chargeur inclus. Par conséquent, vous devez soit en utiliser un que vous possédez déjà, soit acheter le chargeur Samsung 25W d’Amazon.

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G brille par de grosses baisses de prix, avec des offres à plus de 200 euros même.

Dans l’analyse du Samsung Galaxy S21 FE 5G, nous avons vu qu’il s’agissait d’un bon achat pour son écran d’excellente qualité, dans lequel ne manquent pas la technologie AMOLED et le taux de rafraîchissement de 120 Hz. D’autre part, les performances sont très bonnes grâce à le processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G, accompagné de One UI 4 basé sur Android 12 comme système d’exploitation.

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G a un prix de vente conseillé de 759 euros dans la version 6 Go + 128 Go, tandis que la version 8 Go + 256 Go monte à 829 euros. Heureusement, il est en vedette dans des offres intéressantes avec lesquelles vous pouvez économiser plus de 200 euros sur votre achat dans des canaux de vente tels qu’Amazon, PcComponentes et El Corte Inglés. Vous pouvez également l’acheter sur le site Web de Samsung.

SamsungGalaxy S22 5G

Si le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra 5G est trop élevé pour vous, mais que vous souhaitez profiter de la nouvelle fournée de téléphones haut de gamme du constructeur, vous pouvez opter pour le Samsung Galaxy S22 5G. C’est le modèle standard de la famille, mais cela ne l’empêche pas d’être compatible avec la recharge sans fil 15W. Si vous souhaitez le recharger par câble, la charge rapide est de 25W. Bien entendu, en aucun cas le chargeur n’est inclus dans la boîte.

Ce sont les deux méthodes que vous pouvez utiliser pour charger sa batterie de 3 700 mAh, qui atteindra le jour de l’utilisation si vous n’en demandez pas beaucoup. La capacité de cette batterie est mieux comprise si l’on mentionne que le Galaxy S22 5G est un téléphone compact, avec une épaisseur de 7,6 millimètres et un poids de seulement 168 grammes. Si vous n’aimez pas les grands modèles, c’est un excellent choix.

L’écran, l’alimentation et les appareils photo sont réunis dans ce téléphone compact appelé Samsung Galaxy S22 5G.

Quant à l’écran, il monte un panneau AMOLED de 6,1 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement adaptatif de 10 Hz à 120 Hz. Vous pouvez en attendre de grandes performances, vous ne serez pas déçu. Son processeur est le Samsung Exynos 2200, il a donc beaucoup de puissance. En ce qui concerne les caméras, vous pouvez choisir entre trois objectifs différents à l’arrière et un à l’avant.

Le Samsung Galaxy S22 5G est au prix de 859 euros dans le modèle 8 Go + 128 Go, tandis que le modèle 8 Go + 256 Go monte à 909 euros. Vous pouvez l’acheter chez El Corte Inglés, Amazon, PcComponentes et la boutique en ligne Samsung, parmi de nombreuses autres options.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Le Galaxy S21 Ultra 5G est le meilleur mobile que Samsung a lancé en 2021 et, bien sûr, parmi ses spécifications, on trouve la recharge sans fil. Concrètement, ce grand terminal de la firme sud-coréenne est équipé d’une batterie de 5 000 avec une charge rapide de 25 W, une charge sans fil de 15 W et une charge sans fil inversée.

Lorsque nous avons eu l’occasion d’analyser le Galaxy S21 Ultra 5G, nous avons découvert que son autonomie peut même atteindre deux jours d’utilisation, ceci étant l’un de ses points forts sans aucun doute.

Le Galaxy S21 Ultra 5G n’est pas le meilleur mobile Samsung actuel pour cette seule raison, car un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces de haute qualité, un processeur Exynos 2100 qui offre d’excellentes performances et quatre caméras brillent également avec leur propre lumière arrière qui constituent le système de caméra le plus polyvalent vu à ce jour dans un mobile d’entreprise.

Ce téléphone haut de gamme a un prix d’origine de 1 259 euros dans le modèle 12 Go + 128 Go. Cependant, après avoir passé un certain temps sur le marché, le prix est déjà bas. Vous pouvez l’acheter sur Amazon et sur PcComponentes.

Samsung Galaxy ZFold 3

Il ne fait aucun doute que le Galaxy Z Fold 3 est l’un des téléphones les plus marquants du catalogue Samsung. Lors de l’examen de sa fiche technique, nous constatons qu’il monte une batterie de 4 400 mAh avec une charge rapide de 25 W et une charge sans fil de 10 W, bien qu’aucun chargeur ne soit livré dans la boîte, vous devez les acheter indépendamment si vous souhaitez profiter de la puissance maximale. D’autre part, il est également compatible avec la charge sans fil inversée de 4,5 W.

Outre son curieux format pliable, le Galaxy Z Fold 3 se distingue par un écran pliable Dynamic AMOLED de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un écran extérieur AMOLED de 6,2 pouces. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 888, ce qui signifie qu’il dispose d’une connectivité 5G et de beaucoup de puissance pour exécuter n’importe quelle tâche.

Cet impressionnant mobile pliable ne renonce pas à avoir les meilleures fonctionnalités, telles que la recharge sans fil.

En ce qui concerne la photographie, le terminal Samsung embarque une triple caméra arrière de 12 MP (principale, zoom et ultra grand angle). Détail remarquable, il dispose de deux caméras à l’avant : une de 10 MP à l’extérieur et une à l’intérieur sous l’écran de 4 MP.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 5G a un prix officiel de 1 890 euros, mais son coût a considérablement baissé ces derniers mois. Il est en vente sur Amazon, PcComponentes et dans la boutique Samsung.

Samsung Galaxy ZFlip 3 5G

Sans câbles, c’est ainsi que le Samsung Galaxy Z Flip 3 5G peut être chargé grâce à la technologie Qi. Concrètement, ce modèle est équipé d’une batterie de 3300 mAh compatible avec la charge rapide 15W, la charge sans fil 11W et la charge sans fil inversée. Ni le chargeur filaire ni le chargeur sans fil ne sont inclus dans la boîte, vous devez les acheter séparément.

Le terminal pliable de Samsung dispose d’un écran pliable de 6,7 pouces avec technologie AMOLED et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Lorsque le mobile est plié, l’écran extérieur de 1,9 pouces peut être utilisé. À l’intérieur, le processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G fonctionne très bien, avec 8 Go de RAM et One UI 3.1 basé sur Android 11 comme système d’exploitation.

Le mobile le plus original du catalogue Samsung dispose également d’une recharge sans fil

De plus, le Galaxy Z Flip 3 5G monte une double caméra arrière de 12 MP (principale et ultra grand angle) et une caméra frontale de 10 MP. Les autres caractéristiques intéressantes sont le lecteur d’empreintes digitales latéral, la résistance IPX8 et la reconnaissance faciale.

Enfin, il convient de mentionner que le modèle standard -8 Go ​​+ 128 Go- a été mis en vente pour 1 089 euros, mais vous pouvez l’acheter même pour moins de 700 euros à certaines occasions sur Amazon. De plus, il est également en vente dans les magasins Samsung, El Corte Inglés et PcComponentes.

