Les 6 nouvelles fonctionnalités qui viendront sur les messages vocaux de WhatsApp

Les messages vocaux WhatsApp seront mis à jour très prochainement avec de nouvelles fonctionnalités telles que la lecture en arrière-plan, la possibilité de les revoir avant de les envoyer ou d’accélérer leur vitesse de lecture.

Les messages vocaux WhatsApp sont devenus, depuis que la plate-forme de messagerie détenue par Meta les a mis en œuvre en 2013, sous la forme de communication la plus utilisée par les utilisateurs du monde entier, depuis l’enregistrement et l’envoi d’une note vocale C’est plus rapide et plus facile que de taper un message. Une bonne preuve en est que les utilisateurs de WhatsApp envoient en moyenne 700 millions de messages vocaux chaque jour.

En ce sens, WhatsApp vient d’annoncer sur son blog officiel les 6 nouvelles fonctionnalités qui viendront sur vos messages vocaux, que nous détaillerons ci-dessous.

Ce sont toutes les nouvelles qui viendront aux messages vocaux WhatsApp

La première des nouvelles fonctions qui viendront aux notes vocales de WhatsApp est la lecture rapide des messages, grâce à laquelle vous pourrez accélérer la vitesse de lecture des messages normaux et transférés à 1,5X ou 2X.

Par rapport à cela, une autre des nouveautés qui arrivera très bientôt dans les messages vocaux de WhatsApp est la possibilité de continuer à écouter une note vocale à partir de là où vous l’avez mise en pause, car, si vous la mettez en pause tout en l’écoutant, plus tard, à votre retour au chat, vous pouvez continuer à l’écouter là où vous l’avez laissé.

Une autre des grandes améliorations que recevront les messages vocaux WhatsApp est leur lecture en arrière-plan, une fonction grâce à laquelle vous pouvez écouter une note vocale pendant que vous lisez ou écrivez des messages dans d’autres chats.

De plus, sur le plan visuel, les messages vocaux WhatsApp seront affichés sous forme de vagues pour vous permettre de suivre plus facilement la chronologie de celui-ci.

En ce sens, une autre des nouvelles fonctions des notes vocales WhatsApp est la possibilité de suspendre et de poursuivre l’enregistrement d’un message vocal, de sorte que lorsque vous enregistrez une note vocale, vous pouvez suspendre l’enregistrement et le poursuivre à un autre moment. . C’est très pratique, surtout lorsque quelqu’un vous interrompt au milieu de l’enregistrement ou si vous avez besoin de mieux réfléchir à ce que vous voulez dire.

Enfin, la dernière des nouveautés qui viendra sur les messages vocaux de WhatsApp est la possibilité d’écouter un message avant de l’envoyer, une fonction vraiment utile qui vous permettra d’écouter un message vocal juste après l’avoir enregistré pour décider si vous voulez envoyez-le ou, au contraire, jetez-le.

WhatsApp a confirmé que toutes ces nouvelles fonctionnalités atteindront vos messages vocaux au cours des prochaines semaines, mais si vous souhaitez les recevoir avant le reste, nous vous recommandons de vous inscrire à leur programme bêta.

