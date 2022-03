Ce sera le Galaxy XCover Pro 2, le prochain mobile super résistant de Samsung

Samsung prépare le renouvellement de sa famille tout-terrain Galaxy XCover, qui s’agrandira très bientôt avec un nouveau smartphone « durci » parfait pour les plus agités de l’endroit.

Il semblerait que Samsung montre déjà en Corée du Sud quel sera son prochain smartphone ultra-résistant, qui sera ce Galaxy XCover Pro 2 déjà leaké avec pas mal de détails, alors que les principaux testeurs du secteur continuent d’affirmer que Samsung a a fait un travail impressionnant avec l’Armor Aluminium et son nouveau châssis, pour construire des Galaxy S22 aussi résistants que des chars.

Ce sont les confrères de Zoutons qui ont publié les premières images et spécifications leakées de ce smartphone « durci » qui devrait être présenté très prochainement, et avec lequel Samsung remplacera enfin l’inénarrable Galaxy XCover Pro dans son catalogue lancé en janvier. 2020 pas de mise à jour pour la famille XCover depuis lors.

Comme vous le verrez, ce n’est pas qu’il y ait beaucoup de vantardises ou de décorations dans un smartphone qui miseront sur la fonctionnalité et la durabilité, au-delà d’un nouveau design ou d’un matériel trop proéminent. De fait, son écran avec une encoche confirme que les prétentions sont différentes, sans rechercher la dernière technologie mais plutôt un bon rapport entre prix et performances pour un smartphone qui sollicitera sans vergogne les environnements professionnels les plus risqués et les activités de plein air gratuites, qui nécessitent un meilleur numériseur et plus grande autonomie sur les rendements et les caméras.

Voici votre tout premier regard sur le #samsung #GalaxyXCoverPro2! (vidéo 360° + superbes rendus 5K + taille d’affichage + dimensions) #FutureSquad de la part de @zoutons_uae -> https://t.co/0PaEIG9a5H pic.twitter.com/zhGqEHTfoc – Steve H.McFly (@OnLeaks) 29 mars 2022

Ce sera le Samsung Galaxy XCover Pro 2 que nous verrons bientôt

Pour l’instant, les certifications dont bénéficiera ce Galaxy XCover Pro 2 n’ont pas été divulguées, même s’il est prévu que son corps en aluminium et en plastique obtiendra à nouveau ses titres IP68 et MIL STD 810-G pour assurer la résistance aux liquides et à la poussière, comme ainsi que les chocs et rayures de qualité militaire.

Les cadres ont été minimisés au maximum, toujours sans risques qui compromettent la durabilité, avec du verre plat trempé et un numériseur sensible qui vous permettra d’utiliser le smartphone avec des gants sans complications majeures.

Un lecteur d’empreintes digitales est également inclus, bien qu’il soit placé d’un côté pour faciliter son utilisation, à côté du bouton déjà classique pour activer les fonctions « push-to-talk » habituelles dans ce type de smartphone, qui sont utilisées dans certains travaux. comme talkie-walkie.

Côté matériel, place à la modernité pour installer un modem avec connectivité 5G, ce qui fait du Galaxy XCover Pro 2 l’un des premiers téléphones « durcis » compatibles avec les réseaux de dernière génération.

De plus, il disposera d’un écran de 6,56 pouces avec une technologie et une résolution inconnues, qui seront animés par un chipset Qualcomm Snapdragon 778G ou Samsung Exynos 1280 selon les versions et les marchés, comme c’est l’habitude chez Samsung.

Il y aura deux caméras à l’arrière et une à l’avant, un connecteur audio-jack standard de 3,5 millimètres et une batterie amovible qui permet d’augmenter l’autonomie en quelques secondes en transportant un remplacement sur le dessus.

Tout cela avec Android 12 sous le masque One UI 4.1, et dans un boîtier de 169,5 x 81,1 x 10,1 millimètres qui le rendra assez à l’aise dans les activités de plein air.

Il ne reste plus qu’à attendre son annonce officielle, pour essayer de faire confirmer par Samsung si nous les recevrons en Espagne et en Amérique latine et dans quelles conditions. Quant à son prix, des sources asiatiques indiquent qu’il ne dépassera pas les 500 euros… On verra bien !

