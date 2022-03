Xiaomi lance une nouvelle version de son célèbre scooter électrique : il s’agit du MIJIA Electric Scooter 3 Lite

La trottinette la plus basique de Xiaomi est renouvelée avec plus de puissance, plus de capacité à gravir des pentes et des ajustements de conception qui améliorent l’ergonomie, la polyvalence et la sécurité de conduite… Et pour moins de 300 euros !

Certes, le scooter électrique a perdu de la vitesse ces derniers temps en tant que véhicule de mobilité personnelle dans les villes, surtout après un démarrage brillant qui a évidemment saturé le marché très rapidement, un fait qui s’ajoute également à une législation qui est arrivée trop tard, comme toujours, mais ce qui a considérablement entravé leur utilité, par exemple en les empêchant d’être conduits le long des trottoirs et en les forçant à « concourir » pour l’espace sur la route avec les voitures.

En tout cas, si un scooter électrique a réussi, c’est sans aucun doute le modèle le plus économique et le plus compensé de Xiaomi, qui a été présenté en 2017 sous le nom de MIJIA M365 pour commencer rapidement la conquête de nos villes, recevant plus tard quelques améliorations et fonctions qui une fois de plus itérer à nouveau en 2022 avec ce nouveau scooter électrique MIJIA 3 Lite qui vient d’être introduit en Chine.

Comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, la première chose qui ressort de cette troisième édition du scooter de base de Xiaomi est précisément son prix, qui commence à 1 899 yuans dans son pays natal avec des livraisons à partir du 5 avril prochain, un prix qui au taux de change il resterait à 269 euros mais qui augmentera sûrement à son débarquement européen.

Xiaomi présente en Chine la troisième génération de son scooter électrique le plus basique, un MIJIA Electric Scooter 3 Lite qui reçoit quelques améliorations et commencera son voyage le 5 avril, avec un prix d’échange recommandé d’environ 269 euros.

Quant aux nouveautés présentées par le MIJIA Electric Scooter 3 Lite, de Chine, ils nous disent que son design misera à nouveau sur le minimalisme et la continuité, avec les mêmes couleurs noir et blanc gardant les détails en rouge et une structure et une construction assez similaires. .

Bien sûr, les cadres seront 10 millimètres plus fins que dans les Mijia Electric Scooter 1s 2020, ce qui réduira le poids et abaissera un peu le centre de gravité pour le rendre plus stable et plus sûr à conduire.

Les responsables de Xiaomi disent dans le document publié que les matériaux ont été améliorés, avec un alliage d’aluminium à haute résistance plus léger mais tout aussi durable, qui permettra au scooter d’être transporté de manière beaucoup plus confortable.

Voici le scooter électrique MIJIA 3 Lite, galerie de photos

Le scooter électrique MIJIA 3 Lite recevra également un nouvel écran qui améliore l’expérience de contrôle du scooter, et la disposition de certains éléments tels que les lumières a également été modifiée, cherchant à réduire la charge sur le combiné d’instruments afin que l’utilisateur puisse se concentrer sur conduite de votre véhicule de mobilité personnelle.

En parlant de puissance, le nouveau scooter de base de Xiaomi est capable d’atteindre 25 kilomètres à l’heure grâce à son moteur, avec une puissance nominale de 250 watts. Ce nouveau moteur lui permet également d’augmenter sa capacité à gravir des pentes de 13%, le tout avec une autonomie qui ne reste qu’à 20 kilomètres.

Il ne nous reste plus qu’à attendre de voir quand le géant de Haidian commencera à vendre le scooter électrique MIJIA 3 Lite en Espagne et en Amérique latine, car nous ne doutons pas que dès son arrivée, il deviendra très probablement et directement le scooter le plus vendu. sur le marché mondial… Il va falloir s’armer de patience !

