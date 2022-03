C’est ce qui se passe quand une marque d’aspirateur fabrique des écouteurs : ANC et purificateur d’air

Les Dyson Zone sont des écouteurs bluetooth bandeau dotés d’une suppression active du bruit et d’un purificateur d’air grâce à l’inclusion d’une étrange visière faciale magnétique.

Sans aucun doute, l’un des accessoires essentiels pour notre smartphone aujourd’hui est le casque Bluetooth, ce qui signifie que nous avons actuellement une grande variété de modèles sur le marché avec différentes gammes de prix.

Quasiment tous les fabricants de smartphones, parmi lesquels on peut citer Google, Xiaomi ou realme, possèdent un ou plusieurs modèles d’oreillettes bluetooth, mais le succès de ces appareils est tel que même d’autres firmes totalement éloignées du monde des smartphones sont incitées à dégainer les leurs. maquette. En ce sens, le cas le plus curieux est celui d’une marque d’aspirateurs qui a fabriqué des écouteurs avec suppression du bruit et purificateur d’air.

Voici le Dyson Zone, l’étrange nouveau casque du fabricant d’aspirateurs

Comme on peut le lire dans The Verge, la marque d’aspirateurs Dyson a lancé le Dyson Zone, d’étranges écouteurs bluetooth bandeau qui disposent d’une suppression active du bruit (ANC) et d’un purificateur d’air intégré grâce à l’inclusion d’une visière faciale magnétique.

La zone Dyson aspire l’air à travers chacun des écouteurs à l’aide d’une paire de minuscules compresseurs, puis cet air est filtré et canalisé à travers la visière afin que le porteur respire cet air filtré, exempt de toutes sortes de particules et de contaminants.

En ce sens, Dyson affirme que ces écouteurs peuvent filtrer jusqu’à 99 % des particules polluantes, mais il faut garder à l’esprit que les filtres Dyson Zone ne sont pas réutilisables et qu’il faudra donc les remplacer au bout d’un an.

Il convient de noter que, malgré ce qu’il peut sembler, la visière n’entre pas en contact avec le visage comme le ferait un masque, car elle crée un espace dans lequel une bulle d’air pur qui est respiré peut s’accumuler.

Cette visière est ajustée par une série d’aimants, ce qui nous permettra de la retirer et d’utiliser le casque sans elle et possède également des charnières grâce auxquelles nous pourrons parler à une autre personne sans avoir à la retirer complètement.

Le système de filtration Dyson Zone a plusieurs réglages pour différents niveaux d’effort, car, par exemple, si nous montons des escaliers ou montons dans un bus, nous respirerons plus fort et aurons besoin de plus d’air que si nous nous promenons.

Le Dyson Zone dispose également d’une suppression active du bruit, qui est obtenue grâce à un mélange de suppression passive grâce à la conception des écouteurs et de suppression active grâce à une série de microphones intégrés.

La Dyson Zone dispose de trois modes de suppression du bruit : mode isolation, mode conversation et mode transparence. Ainsi, si vous activez l’ANC et que la visière faciale est relevée, le mode isolation s’active automatiquement et lorsque la visière est abaissée, le mode conversation s’active automatiquement, ce qui désactive la suppression du bruit afin que vous puissiez entendre la personne avec qui vous parlez. . Enfin, le mode transparence vous permet de toujours entendre les sons importants comme les klaxons de voiture ou les sirènes avec ANC activé.

Les Dyson Zones sont chargées via un port USB-C et disposent de leur propre application appelée Dyson Link, grâce à laquelle vous pouvez obtenir des informations plus détaillées sur la qualité de l’air que vous respirez.

Le prix du Dyson Zone n’a pas encore été dévoilé, mais la marque d’aspirateur a déjà confirmé que ces étranges écouteurs sortiront à l’automne.

