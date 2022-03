Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro : un grand pas en avant dans le design et la photographie pour conquérir le haut de gamme

La nouvelle série Xiaomi 12 vous offre la photographie la plus avancée dans la paume de votre main. C’est tout ce que vous devez savoir.

Rarement une nouvelle famille de smartphones n’aura autant fait parler d’elle. La nouvelle série Xiaomi 12 est arrivée pour révolutionner le marché des téléphones haut de gamme, basée sur des spécifications avancées, un design élégant et raffiné et le système de caméra le plus avancé que nous ayons vu jusqu’à présent dans un mobile de la marque.

Cette année, en plus, la famille de produits phares premium de la marque offre tous ses avantages dans deux formats différents, avec Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. De cette façon, vous pouvez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Une fiche technique de pointe enveloppée dans un design élégant

La famille Xiaomi 12 représente une avancée importante en termes de design, ce qui fait que les deux modèles qui donnent vie à la famille se distinguent par leur apparence premium et élégante. Son dos au fini mat doux offre un toucher agréable à la main et évite que les traces de doigts ne s’imprègnent.

De plus, Xiaomi a décidé de relancer le concept phare au format compact avec le Xiaomi 12 et son écran de 6,28 pouces. Mais ne vous fiez pas à sa petite taille : le « petit » frère a des spécifications de premier ordre, presque aussi pointues que celles de la version « Pro ».

L’une des principales caractéristiques de ce design se trouve à l’avant : un impressionnant écran AMOLED occupe presque toute la face avant des appareils, avec une courbure latérale qui améliore la prise en main et un verre Gorilla Glass Victus chargé de protéger la dalle des buts et des rayures. Surtout, l’incroyable panneau Xiaomi 12 Pro se démarque, avec une résolution Quad HD+ et la technologie AMOLED LTPO, qui permet de faire varier dynamiquement le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 hertz pour économiser de l’énergie.

Tout cela est soutenu par le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, le plus puissant à ce jour. Il est accompagné de jusqu’à 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne, et est complété par des batteries d’une capacité de 4 500 et 4 600 mAh, avec des systèmes de charge rapide de 67 et 120 W, les plus puissants de sa catégorie.

ProFocus, la clé d’une photographie de premier niveau

Le système de caméra de la série Xiaomi 12 a été entièrement renouvelé pour atteindre l’excellence. Xiaomi 12 Pro équipe une triple matrice de caméras, dirigée par le nouveau capteur Sony IMX707, l’un des plus grands intégrés à un mobile à ce jour, avec une résolution de 50 mégapixels et la capacité de capturer une quantité de lumière beaucoup plus élevée , tandis que augmentant la vitesse de mise au point et offrant des couleurs plus précises.

Xiaomi 12 n’est pas loin derrière, car il intègre un appareil photo principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur de 13 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle, et le déjà célèbre télé macro appareil photo de 5 mégapixels.

C’est le matériel. Mais qu’en est-il des innovations au niveau logiciel ? Cette année, le joyau de la couronne du système photographique porte un nom : ProFocus. Le nouvel algorithme développé par Xiaomi est capable d’identifier et de suivre les objets en mouvement de manière intelligente, pour éviter que les photos ne soient floues ou floues.

À cela, il faut ajouter des fonctions telles que la mise au point automatique des yeux et des visages, ou la fonction « Ultra Night Video », adossées à des algorithmes développés en interne pour permettre l’enregistrement de vidéos de qualité dans des environnements à très faible luminosité. Il ne fait aucun doute que le système photographique de la série Xiaomi 12 est prêt à dominer chaque scène.

Obtenez la série Xiaomi 12 et profitez d’avantages exclusifs

Xiaomi 12 et 12 Pro peuvent être réservés à partir du 22 mars sur Mi.com/es à un prix qui commence à partir de 799,99 et 999,99 euros respectivement. Ceux qui décident de réserver l’un des deux modèles recevront en cadeau une Xiaomi Mi Watch S1 Active d’une valeur de 199,99 euros. De plus, ils bénéficieront d’une garantie officielle de trois ans et bénéficieront d’un changement d’écran gratuit pendant les six premiers mois suivant l’achat.

Sujets connexes : Xiaomi

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.