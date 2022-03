Google Chrome 100 est désormais accessible à tous : voici son actualité

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez désormais profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités de Google Chrome 100 sur votre appareil Android.

Après quelques semaines disponibles en version bêta, la version 100 de Google Chrome est désormais disponible pour tous les utilisateurs d’Android. Google a commencé aujourd’hui à déployer la mise à jour de son navigateur mobile Android, comme l’entreprise elle-même l’a annoncé sur le blog de la version Chrome.

Chrome 100 inclut, entre autres, une nouvelle icône pour l’application. De plus, il s’agit d’une mise à jour particulièrement importante, car il s’agit de la première version à introduire un numéro de version à trois chiffres.

Chrome 100 pour Android est désormais disponible sur Google Play

La nouvelle icône est peut-être le changement le plus frappant de la dernière version de Chrome. Il s’agit du premier changement d’icône subi par le navigateur en huit ans, et introduit des couleurs plus vives et un meilleur contraste, en plus de se passer des ombres. De plus, Google affirme avoir créé une icône spécifique pour chaque plate-forme de navigateur.

Parmi les nouveautés de la version 100, on retrouve le retrait du soi-disant « Light Mode » visant à sauvegarder les données, puisque Google ne le considère plus nécessaire en raison de la montée en puissance des forfaits de données à bas prix, et des progrès des technologies web, qui rendre les pages moins lourdes.

En plus de cela, une nouveauté a été incluse qui empêchera la fermeture inattendue des onglets. Il s’agit d’un avis de confirmation qui apparaîtra lorsque l’utilisateur tentera de fermer tous les onglets du navigateur à la fois.

Google Chrome 100 inclut également la fonctionnalité « Security Checkup », une navigation sécurisée améliorée pour protéger l’utilisateur contre les logiciels malveillants et le phishing, et un meilleur contrôle des autorisations du site Web.

Mettez à jour Google Chrome dès maintenant : ils détectent une grave faille de sécurité

Toutes les nouvelles fonctionnalités sont disponibles avec la dernière version disponible de Chrome, qui peut désormais être téléchargée via le Google Play Store.

