La bête la plus recommandée de Xiaomi tombe à des niveaux record

Snapdragon 870, écran 120 Hz, 3 caméras, 5 000 mAh… le POCO F3 5G cartonne, et il dégringole.

Vous pouvez prendre l’un des Xiaomi que nous avons le plus recommandé à un prix jamais vu auparavant, avec une remise surprenante. Le POCO F3 5G, une sacrée bête, a chuté à 246 euros dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Tout ce que vous avez à faire est d’appliquer le coupon AEAL30 avant de finaliser l’achat.

Le mobile POCO est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire sous 250 euros, il est puissant et offrira une expérience formidable pendant longtemps. Il possède l’un des processeurs de la série 800 de Qualcomm, une puce avec laquelle déplacer sans problème les applications et les jeux les plus exigeants.

Achetez le monstre POCO à un prix minimum

Notre protagoniste arrive avec un impressionnant panneau AMOLED de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce taux de rafraîchissement très élevé se traduit par de la rapidité et de la fluidité, c’est l’une des meilleures avancées de ces dernières années dans le monde de la téléphonie mobile. D’autre part, et grâce à la technologie AMOLED, vous profiterez de couleurs très saisissantes et de noirs purs.

Comme nous l’avons dit, à l’intérieur se trouve l’une des puces les plus puissantes fabriquées par Qualcomm, le Snapdragon 870. Il déplacera facilement les applications et les jeux lourds, peu importe ce que vous lui demandez. Dans cette offre, il est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, pratiquement n’importe quel utilisateur aura de l’espace à revendre.

Qualcomm Snapdragon 870

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED 6,67″ Full HD + 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 4 520 mAh avec charge rapide à 33 W

USB-C, NFC et 5G

Vous pourrez prendre de bonnes photos avec les 3 caméras que ce POCO F3 intègre sur son dos : il dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un capteur grand angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels. Vous ne pouvez pas manquer une caméra frontale pour les selfies et TikTok, dans ce cas 20 mégapixels.

Le smartphone POCO intègre une batterie de 4 520 mAh et une charge rapide de 33W. Avec seulement quelques minutes de charge, vous récupérerez des heures d’utilisation, si vous vous habituez à la charge rapide, vous ne pourrez plus vous en passer. Le smartphone chinois dispose également de la technologie NFC et 5G, il ne manque de rien dans la section connectivité.

Vous avez devant vous une opportunité sans précédent, vous pouvez prendre l’un des Xiaomi les plus puissants et les plus recommandés pour moins de 250 euros. Nous ne l’avions pas vu à un prix comme celui-ci et, honnêtement, je ne vois aucun appareil qui puisse y résister en ce moment. Un bon design, un écran fluide, une puce très puissante, la 5G, 3 caméras… ce POCO F3 5G est un achat spectaculaire.

