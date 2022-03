Première image du meilleur Motorola Frontier : voici le fameux capteur Samsung ISOCELL HP1 de 200 mégapixels

Motorola et Samsung présentent le premier smartphone avec un capteur ISOCELL HP1 de 200 mégapixels, et il semble que cet énorme appareil photo sera le principal protagoniste d’un nouveau Motorola Frontier qui aura également le luxe de le sortir.

Que Motorola prépare un smartphone avec 200 mégapixels dans son appareil photo principal est presque un secret de polichinelle depuis la fin de 2021, et même il y a quelques semaines, certains médias lui ont déjà donné un nom commercial tel que Motorola Frontier 22 et une plate-forme matérielle mettant en vedette le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Si ce n’est que le week-end dernier, donnant de bonne foi sa puissance et son orientation _premium, de Chine ils ont anticipé plus de détails nous informant que ce nouveau Motorola Frontier partagera une plate-forme avec un Lenovo Legion destiné aux joueurs, confirmant au passage qu’il montera bel et bien le Samsung ISOCELL HP1 de 200 MP, ainsi qu’un écran plat OLED de 6,67 pouces et un chipset Qualcomm Snapdragon à pleine puissance.

L’image que vous voyez, en fait, a été publiée par les fuyards les plus proches du fabricant d’origine américaine (maintenant entre des mains chinoises), bien que ceux qui l’ont le plus popularisé soient les collègues de SamMobile, profitant de l’occasion pour révéler les détails de cette Capteur photographique sud-coréen tant vanté, finalement le plus grand en résolution jamais vu sur un smartphone à ce jour.

Samsung parlait depuis longtemps de son ISOCELL HP1 de 200 mégapixels, et bien que ce gigantesque capteur semble enfin prêt pour son aventure commerciale, Motorola pourrait enfin le sortir dans son Frontier 22 et non Samsung lui-même.

Un autre géant de Motorola est attendu en Chine, avec des spécifications brutales héritées de la Lenovo Legion

La vérité est que l’image publiée maintenant, nous supposons d’un prototype de ce futur produit phare de Motorola, correspond parfaitement aux rendus précédents qui avaient été divulgués de cet hypothétique « Frontier 22 » qui, selon le nombre et la qualité des nouvelles qui l’entourent , pourrait être très proche de sa présentation.

Quant au matériel, ils nous parlent de Chine d’une plate-forme composée d’un écran AMOLED de 6,67 pouces et d’une résolution FHD+, qui peut être actualisée à une vitesse allant jusqu’à 144 hertz et serait animée par le Snapdragon 8 Gen 1, accompagné pour l’occasion pour 8 ou 12 Go de RAM.

Sa batterie serait de 4 500 mAh avec une charge rapide par câble jusqu’à 12 watts, ainsi qu’une compatibilité sans fil Qi jusqu’à 50 watts.

Quant au module photographique proéminent, on note déjà qu’il sera dans une bosse rectangulaire d’aspect métallique, avec un flash LED bicolore et trois capteurs, parmi lesquels l’énorme Samsung ISOCELL HP1 se distingue avec jusqu’à 200 mégapixels de résolution , stabilisateur OIS et ouverture f/2.2.

Nous connaissons ces spécifications car elles ont été enregistrées ornant le module, bien que Samsung ait également confirmé que ce capteur est capable de pixel-binning en fusionnant ses pixels en blocs de 16 pour obtenir plus de lumière, en plus d’avoir des technologies telles que Smart ISO Pro pour un gain de netteté et un nouveau système de mise au point Double Super PD de meilleure qualité et plus rapide.

La suite des spécifications restera à voir, puisqu’on parle d’un capteur frontal de 60 mégapixels mais sans plus de confirmation, et surtout il faudra savoir quels capteurs accompagnent cet ISOCELL HP1, on comprend qu’un ultra grand angle et un téléobjectif pour ajouter un zoom de minimum 2 augmentations.

Pour l’instant, quoi qu’il en soit, nous vous avons dit tout ce que nous savons, nous devrons donc tous rester à l’écoute car ce « Frontier 22 » est sûrement plus proche qu’il n’y paraît… Tant de fuites indiquent généralement une présentation proche !

