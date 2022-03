La mort de LG, c’est la résurrection de Motorola : l’entreprise est numéro 3 aux États-Unis

Le marché américain a pris une curieuse tournure, Motorola grandit à nouveau et est déjà troisième sur le podium.

Comme le souligne un rapport publié par Counterpoint, le marché américain s’est retourné ces derniers mois. L’une des plus importantes entreprises technologiques au monde, LG, continue de perdre le contrôle. Cela a conduit au retour d’un légendaire qui avait été quelque peu oublié.

Motorola est devenu le troisième constructeur aux États-Unis, juste après Apple et Samsung, les leaders incontestés. Le moment du « sorpasso » s’est produit en 2021, date à laquelle LG s’est effondré.

Motorola revient sur le podium de l’un des plus grands marchés

La société, qui appartenait à Google jusqu’à son rachat par Lenovo en 2014, a doublé ses effectifs au cours de l’année 2021. Eh bien, en fait encore plus. Comme le souligne le graphique réalisé par Counterpoint, les ventes de Motorola aux États-Unis ont grimpé de 131 % en 2021 par rapport à l’année précédente.

Comme le souligne Jeff Fieldhack, le principal responsable de l’étude, le milieu de gamme de Motorola a comblé le vide laissé par LG, avec des terminaux aussi populaires que le Moto G Stylus ou le Moto G Power.

Une question courante est de savoir comment Motorola a dépassé 10% du marché américain. Motorola a été un fabricant clé pour combler le vide laissé par le départ de LG. La marque possède toutes les caractéristiques clés recherchées par les grands transporteurs : un catalogue complet, la possibilité d’augmenter l’offre et de faibles taux de retour.

Motorola a maintenu sa tendance positive au cours des premiers mois de cette 2022. Comme le souligne Counterpoint, l’objectif de la marque pour 2022 et 2023 est d’augmenter ses ventes dans des appareils plus chers. Ce sera sans aucun doute un grand défi compte tenu de la suprématie d’Apple et de Samsung sur le marché américain.

