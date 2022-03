YouTube rejoint aussi la mode des réactions avec les emojis

Les réactions aux messages Emoji sont déployées sur un petit groupe de chaînes YouTube à titre d’essai.

La dernière nouveauté qui atteint à la fois les clients de messagerie et les réseaux sociaux sont les réactions aux messages et, ainsi, après avoir atterri, d’abord, sur Telegram et, plus récemment, sur WhatsApp, désormais la plateforme de streaming de Google, YouTube, rejoint également la mode de réactions avec les emojis.

Ainsi sont les réactions de YouTube

Comme nous le disent les gars d’Android Police, YouTube déploie ses propres réactions emoji sur un petit groupe de chaînes à titre d’essai.

Le Netflix gratuit avec publicités existe déjà : il s’appelle YouTube

Ces réactions n’atteignent pas directement les commentaires des vidéos, puisque cette fonction permet de réagir avec un emoji à des moments précis d’une vidéo et, bien sûr, de voir les réactions des autres utilisateurs à cette partie du clip pendant que vous la jouez. .

YouTube a commencé à tester ces « réactions chronométrées » sur un petit groupe de chaînes pour voir comment elles sont reçues par les utilisateurs, mais, fait intéressant, n’a pas confirmé sur quelles chaînes ou quelles vidéos cette nouvelle fonctionnalité est disponible.

Comme le rapporte la plateforme de streaming Google, ces réactions avec les emojis ne seront montrées dans la vidéo que lorsque nous aurons ouvert les commentaires et elles seront totalement anonymes. Ainsi, pour réagir sur YouTube, vous n’aurez qu’à afficher le menu de réaction qui apparaît à droite des commentaires et à cliquer sur l’emoji qui reflète le mieux votre ressenti concernant cette partie de la vidéo.

Au revoir à Vanced : la meilleure alternative à l’application YouTube officielle cessera d’exister

À l’heure actuelle, sur YouTube, nous avons 6 réactions avec des émojis disponibles : visage qui pleure de rire, cœur, visage embarrassé, confettis, 100, point d’interrogation, ampoule et visage de chat horrifié, bien que l’application appartenant au grand G ait déjà confirmé que si ces « réactions chronométrées » sont bien accueillies par les utilisateurs, ils augmenteront très prochainement la quantité et la qualité de ces emojis.

Rubriques connexes : Applications gratuites