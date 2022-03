Voici le vivo X Fold, un mobile pliable avec deux écrans, double lecteur d’empreintes digitales et Snapdragon 8 Gen 1

Le vivo X Fold possède un écran AMOLED pliable avec une résolution 2K+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un appareil photo principal de 50 MP et une batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide de 80 W.

Après le succès remporté par Samsung avec sa troisième génération de terminaux pliables, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, d’autres constructeurs ont été incités à apporter leurs propres propositions sur le marché au sein de ce nouveau segment. Ainsi, après l’OPPO Find N et le Honor Magic V, un nouveau terminal pliable verra le jour très prochainement, il s’agit du vivo X Fold, un mobile pliable qui dispose de deux écrans, d’un double lecteur d’empreintes digitales et du processeur Snapdragon 8 Gen. 1.

C’est le premier smartphone pliable de vivo

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, vivo vient d’inclure son premier terminal pliable, le vivo X Fold, sur son site officiel en Chine, révélant ainsi à la fois son design et certaines de ses caractéristiques clés.

Voici comment se présente le marché du mobile pliable en ce moment : Samsung s’adjuge 90 % des ventes

Les premières images officielles du vivo X Fold, que nous vous laissons sous ces lignes, nous montrent que le premier mobile pliable de la firme chinoise aura un design pliable vers l’intérieur, comme la grande majorité des terminaux pliables aujourd’hui. Cet appareil aura une partie avant avec un écran incurvé avec un trou dans l’écran situé au centre de celui-ci et une partie arrière avec un grand module rectangulaire qui abrite ses quatre caméras arrière et un flash LED.

Lors de l’ouverture du vivo X Fold, nous trouvons un écran pliant AMOLED E5 avec une résolution 2K + et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Pour assurer sa durabilité, le vivo X Fold est équipé d’une charnière à aile flottante de qualité aérospatiale. De plus, les écrans intérieur et extérieur ont un lecteur d’empreintes digitales à l’écran et cet ensemble complet est alimenté par le meilleur processeur de Qualcomm à ce jour, le Snapdragon 8 Gen 1.

En ce qui concerne le reste des avantages du vivo X Fold et selon de récentes fuites, le premier mobile pliable de la marque chinoise aura un écran extérieur OLED de 6,53 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, avec un version unique de 12 Go de RAM et avec deux variantes de stockage interne de 256 et 512 Go respectivement.

Dans la section photographique, le vivo X Fold sera équipé d’un module de caméra arrière quadruple composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, d’un capteur téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x et un capteur de type périscope de 8 mégapixels.

Au niveau de l’autonomie, le vivo X Fold disposera d’une batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide filaire de 80 W et une charge sans fil de 50 W.

Samsung a breveté ce design mobile pliant fou, maintenant en forme de « L »

Dans tous les cas, vous n’aurez pas à attendre longtemps pour connaître tous les détails du premier smartphone pliable de Vivo, puisque la firme chinoise elle-même a déjà confirmé qu’il sera officiellement présenté le 11 avril.

Thèmes liés : Mobiles chinois