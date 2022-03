Footle, la curieuse version de Wordle qui triomphe chez les amateurs de football

Testez vos connaissances sur le monde du football avec Footle, une version de Wordle qui vous propose chaque jour un défi.

Le succès de Wordle continue de donner lieu à différentes variantes pour différents types de publics. Le protagoniste de cet article s’appelle Footle et c’est un jeu destiné spécifiquement aux amateurs de football. Si vous faites partie de ceux qui regardent tous les matchs de la Liga le week-end, qui connaissent le classement actuel des ligues internationales et même des compétitions dans leur ville, ce jeu est fait pour vous.

Dans Footle, vous n’aurez pas non plus à deviner un mot lié au football ni à répondre à des questions à ce sujet. Concrètement, ce que vous devrez deviner, c’est quel joueur se cache derrière le défi du jour. Attention, il n’y a pas de VAR ici, mais vous aurez tout de même plusieurs occasions d’essayer de déchiffrer le mystère. Voyons en détail en quoi consiste ce jeu.

Footle, le Wordle des footballeurs

L’objectif de Footle est de deviner qui est le joueur du jour avec 10 tentatives disponibles. Pour cela, vous devez commencer par entrer un nom au hasard et le jeu vous dira si vous avez touché l’un des 5 éléments qui servent d’indices : ligue dans laquelle vous évoluez, club actuel, nationalité, position sur le terrain et âge.

Ce sont les indices dont vous devez tenir compte pour tenter de déchiffrer l’énigme. Par exemple, si le joueur est espagnol et a entre 25 et 29 ans, il pourrait s’agir d’Álvaro Morata, mais s’il joue en Espagne, il est exclu. Des joueurs de cinq ligues différentes (Liga Santander, Ligue 1, Premier League, Serie A et Bundesliga) apparaissent dans le jeu, vous devez donc avoir une connaissance très large pour gagner.

Comme dans Wordle, la difficulté des défis dépend du jour. Certains jours, ce sont des joueurs plus connus comme Vinicius Jr. ou Mohamed Salah, et d’autres jours, ce sont des joueurs moins populaires que vous aurez plus de mal à deviner. Cependant, le jeu est fait pour prouver que vous êtes un bon fan de football, il mettra donc vos connaissances à l’épreuve.

Comme pour tous les spin-offs du Wordle original, vous n’avez pas besoin de télécharger ou de payer quoi que ce soit pour jouer à Footle. Tout ce que vous avez à faire est d’accéder au site Web de Footle à partir de votre mobile, tablette ou ordinateur et de commencer à jouer. Bien entendu, vous disposez d’un temps limite pour découvrir de quel joueur il s’agit : 10 minutes.

Dans Footle, vous pouvez également partager les résultats via les réseaux sociaux lorsque vous devinez la solution (et ne pas la partager lorsque vous ne la trouvez pas, nous ne le nions pas). De plus, vous pouvez également voir les statistiques des résultats de tous les jeux auxquels vous avez joué via le bouton qui apparaît en haut de la page.

Le jeu vous propose un défi chaque jour, vous pouvez donc également défier vos amis pour voir qui en sait plus sur le football. Attention, faites-le en connaissant les conséquences, vous pouvez être un loser et devoir supporter les blagues dont vous ne maîtrisez vraiment pas autant le sujet que vous le dites. Malgré cela, Footle est un jeu très divertissant si vous aimez ce sport.

