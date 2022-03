Surprise avec le premier haut de gamme qui arrivera avec le chipset MediaTek Dimensity 9000

Il semble que les nouveaux vivo X80 et X80 Pro concurrenceront Xiaomi et son Redmi K50 Pro pour être présentés en premier en Europe avec les chipsets MediaTek Dimensity 9000.

Si un constructeur a bien fait les choses depuis son débarquement en Europe, c’est bien vivant, bien que son nombre et sa croissance sur nos marchés ne garantissent pas un si bon travail pour l’instant, voulant de la Chine ne pas en être un de plus et toujours à la recherche de technologie différentielle avec ses smartphones.

Cette année ne sera pas différente, du moins semble-t-il, car après son accord avec Zeiss et sa photographie mobile spectaculaire, il semble que les vivo X80 et X80 Pro iront encore plus loin cette année à la recherche du meilleur rapport qualité/prix Eh bien , selon des informations diffusées en Chine et corroborées par des fuites publiées il y a quelque temps par Fonearena, le nouveau Vivo haut de gamme nous apporterait probablement les premiers fleurons avec le chipset MediaTek Dimensity 9000.

Et cette information ne doit pas être prise comme un handicap pour le haut de gamme du constructeur de Dongguan, puisque l’industrie se prépare depuis longtemps à l’assaut d’un MediaTek qui sera plus que jamais de Qualcomm, avec un chipset également de 4 nanomètres de processus et une architecture 1+3+4 avec des cœurs Cortex-X2, Cortex-A710 et Cortex-A510 que nous connaissons déjà de sa concurrence directe, et qui comprend un GPU ARM Mali-G710 au niveau de celui intégré au chipset Google Tensor G78MP20.

Ils disent de Chine que le vivo X80 et le vivo X80 Pro seront parmi les premiers smartphones « jambes noires » qui intégreront les chipsets Dimensity 9000 de MediaTek, recherchant sûrement la puissance maximale promise par la maison taïwanaise mais à un prix bien inférieur à celui de le Snapdragon 8 Gen 1.

Les sources publiées sur Weibo ce printemps semblent intéressantes dans l’univers vivo, puisque non seulement la famille X80 serait au four, mais aussi le premier pliable de l’entreprise, qu’ils appellent X Fold, montrant déjà des prototypes, une tablette appelée X Note et un Pad dont ils disent que nous aurons des informations très bientôt.

En tout cas, ce qui nous concerne ici, à savoir le vivo X80, attendrait avril prochain pour présenter ses lettres de noblesse, toujours avec trois modèles mais sans oser pour l’instant affirmer que le vivo X80 Pro+ franchit les frontières de la Chine et de l’Inde, ce qui en À la fin, ce sont les seuls marchés qui ont apprécié le modèle prometteur X70 Pro + en 2021 avec son système photographique Zeiss acclamé dans l’expression la plus superlative.

Nous comprenons que le vivo X80 Pro reviendra exclusivement en Espagne, avec un matériel très performant mais à des prix inférieurs à la concurrence, se positionnant comme un tueur phare de haute qualité qui n’abandonne rien mais ne veut pas non plus atteindre 1 000 Prix ​​de lancement en euros pour toucher plus de poches.

La vérité est que nous avons beaucoup aimé l’expérience en direct dans le modèle X51 que nous avons pu tester, alors analysons ce qu’ils nous disent de la Chine que ce nouveau X80 Pro nous offrirait à son atterrissage :

Écran.- OLED de 6,78 pouces et résolution QHD+ 1 440p (résolution FHD+ 1 080p sur le X80)

Chipset.- MediaTek Dimensity 9000 avec GPU Mali-G710

RAM.- 6 ou 8 Go LPDDR5

Stockage.- 128 ou 256 Go UFS 3.1

Batterie.- 4 580 mAh (4 380 mAh dans le X80)

Charge rapide.- 80 watts filaire et 50 watts sans fil (X80 Pro uniquement)

Dimensions.- 164,57 x 75,30 x 9,1 mm (vivo X80 Pro); 164,95 x 75,23 x 8,3 mm (live X80)

Photographie mobile.- puce vivo V1 pour le traitement photographique

Avec ces prémisses, vivo rivalisera avant tout le monde avec Xiaomi et son Redmi K50 Pro, le plus avancé des K50, qui a déjà été présenté, implémente également le Dimensity 9000 et se battra pour être le premier en Europe avec ce matériel.

Nous verrons comment fonctionne ce nouveau MediaTek, auquel nous avons donné tant de battage médiatique dans l’industrie, mais la maison taïwanaise devra non seulement nous convaincre avec puissance mais aussi avec un support ultérieur qui a toujours été remis en question… Espérons que ça se soit amélioré !

