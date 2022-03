C’est l’annonce que Google a publiée lors des Oscars 2022

La firme américaine en a profité pour montrer une application qui nous accompagne depuis des années, mais dont peu ont parlé.

Hier soir, les récompenses les plus importantes du monde du cinéma, les Oscars, ont eu lieu. Nous sommes confrontés à un événement que des millions de personnes à travers le monde voient, c’est pourquoi de nombreuses entreprises parmi les plus importantes préparent leurs meilleures publicités. L’un d’eux, Google.

Son annonce s’est concentrée sur une fonctionnalité qui avait été introduite il y a 2 ans, mais que peu de gens connaissent. L’application Look to Speak, qui vous permet de communiquer avec vos yeux, est disponible depuis un certain temps, bien qu’elle ne soit arrivée en Espagne qu’en novembre de l’année dernière.

Une application conçue pour atteindre une accessibilité maximale

L’application est arrivée expérimentalement sur Android en 2020 et permet aux personnes ayant des problèmes de motricité et d’élocution de communiquer en utilisant uniquement leurs yeux. Grâce à cette annonce lors du gala du film, il a attiré l’attention de millions de personnes à travers le monde.

Look to Speak utilise la caméra frontale du smartphone pour suivre les mouvements oculaires de ceux qui utilisent l’application. Toutes sortes de questions peuvent être posées, y compris répondues, tout ce que les utilisateurs ont à faire est de regarder en haut, en bas, à droite ou à gauche. De cette façon, les personnes ayant de graves problèmes de mobilité peuvent communiquer avec des questions et des réponses qui seront lues à haute voix par l’assistant Google.

Cette création fait partie du projet Experiments with Google, qui travaille sur des initiatives en tout genre. L’intelligence artificielle, WebXR, la culture et divers projets pour les professionnels de l’enseignement ne sont que quelques exemples.

L’application est disponible pour tous les téléphones portables équipés d’Android version 9 ou ultérieure, donc pratiquement n’importe quel utilisateur peut l’utiliser. Google vise à atteindre les utilisateurs handicapés et à leur fournir une accessibilité maximale et cette application est un grand pas dans la bonne direction.

