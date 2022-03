Ce Samsung Galaxy 5G plonge à son plus bas historique

Le mobile Samsung baisse de prix sur Amazon avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Grâce à cette offre Amazon, vous pouvez emporter chez vous le Samsung Galaxy A52s 5G pour seulement 300 euros. Le mobile coréen est tombé à son prix minimum, vous pouvez le vérifier vous-même dans des comparateurs comme CamelCamelCamel.

Ce Samsung est l’un des meilleurs milieu de gamme de l’année dernière, un mobile livré avec un grand écran, une puce puissante, un bon ensemble de caméras et même une connectivité 5G. Il ne manque de rien, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur lui.

Achetez le Samsung Galaxy A52s 5G à prix réduit

Qualcomm Snapdragon 778G

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran Super AMOLED 6,5″ Full HD+ 120 Hz

4 caméras arrière

Batterie 4 500 mAh avec charge rapide 25 W

Prise jack 3,5 mm, NFC et 5G

Noirs purs, couleurs puissantes, fluidité maximale… l’écran de ce Samsung surprend. Il est livré avec un panneau AMOLED de 6,5 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est d’un très haut niveau, la firme coréenne est l’une des meilleures références dans le monde des écrans et ce Galaxy A52s 5G en est un bel exemple.

Tout bouge bien grâce au Qualcomm Snapdragon 778G, l’un des processeurs les plus importants du milieu de gamme l’année dernière. Quelles que soient les applications que vous utilisez, elles fonctionneront sans problème. Cette offre est livrée avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage que vous pouvez étendre jusqu’à 512 Go avec des cartes microSD.

Vous pourrez prendre de très bonnes photos avec son appareil photo principal de 64 mégapixels, Samsung est l’une des firmes qui fonctionne le mieux avec les appareils photo de milieu de gamme. Il dispose également d’un grand angle de 12 mégapixels, d’un capteur macro de 5 mégapixels et d’un appareil photo pour le mode portrait. Dans le trou à l’avant, un appareil photo de 32 mégapixels.

On n’oublie pas sa batterie, le Galaxy A52s 5G a une capacité de 4 500 mAh et une charge rapide de 25W. Il dispose également d’une charge sans fil et d’une charge sans fil inversée. Comme nous l’avons souligné, il s’agit d’un smartphone 5G qui vous permettra de naviguer à vitesse maximale. Il dispose également de NFC, une technologie avec laquelle vous pouvez payer sans sortir votre portefeuille.

Vous obtenez un Samsung Galaxy 5G entier pour son prix minimum, ce n’est pas une offre que l’on trouve tous les jours. Le Galaxy A52s 5G est l’un des meilleurs milieu de gamme que la société a présenté ces derniers temps, un appareil qui offre une expérience formidable et auquel vous pouvez faire confiance. N’y pensez pas trop, l’offre n’est disponible que pour une durée limitée.

