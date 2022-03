Mettez à jour Google Chrome dès maintenant : ils détectent une grave faille de sécurité

Google a publié une mise à jour d’urgence pour la version de bureau de Google Chrome sur Windows, Linux et Mac le 25 mars qui corrige une grave faille de sécurité.

Avec une part de marché de plus de 65%, Google Chrome est aujourd’hui le navigateur web le plus utilisé, aussi bien sur les mobiles Android, où il est déjà pré-installé par défaut, que sur les desktops et laptops du monde entier.

Si vous êtes un utilisateur de Google Chrome sur Windows, Linux ou Mac, vous devez le mettre à jour dès que possible, car Google lui-même a détecté une grave faille de sécurité qui met vos données privées en danger.

Cette mise à jour d’urgence vous parviendra dans quelques jours

Comme nous le disent les gars du milieu Ghacks.net le 25 mars, Google a publié une mise à jour d’urgence dans la version de Google Chrome pour ordinateur, avec le numéro de version 99.0.4844.84, dont la mission est de corriger une vulnérabilité de haut niveau, un exploit qui a été identifié comme CVE-2022-1096.

Google Chrome 100 est maintenant disponible sur Android avec une nouvelle icône

Pour le moment, Google n’a pas fourni beaucoup d’informations sur cette grave faille de sécurité dans Google Chrome, mais ce qu’il a confirmé, c’est qu’il ne le fera pas tant qu’il ne considérera pas que le problème a été résolu.

« L’accès aux détails du bug et aux liens peut être restreint jusqu’à ce que la plupart des utilisateurs soient à jour avec le correctif. Nous conserverons les restrictions si le bug existe dans une bibliothèque tierce dont d’autres projets dépendent de la même manière et qui n’ont pas encore été corrigés «

La société basée à Mountain View a confirmé que cette mise à jour d’urgence atteindra tous les utilisateurs de son navigateur Web sur Windows, Mac et Linux en quelques jours, mais si vous souhaitez accélérer le processus, suivez simplement ces étapes simples :

Ouvrez Google Chrome sur votre PC

Tapez dans la barre d’adresse : chrome://setting/help

Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, vous serez invité à mettre à jour, auquel cas vous n’aurez qu’à cliquer sur le bouton Redémarrer pour que les modifications prennent effet

Ce phishing de Google Chrome est pratiquement indétectable : c’est ainsi que vous pouvez vous protéger du navigateur dans le navigateur

Si vous n’utilisez pas Google Chrome, mais que vous utilisez l’un des navigateurs Web basés sur Chromium, la version open source du navigateur de Google, telle que Microsoft Edge ou Brave, vous devez également suivre les étapes ci-dessus pour les protéger de ce dangereux exploit.

