MIUI 13.5 se rapproche, mais il n’atteindra Xiaomi qu’avec Android 12

Si vous avez un Xiaomi avec MIUI 13 basé sur Android 11, il ne sera pas mis à jour vers MIUI 13.5.

Xiaomi a officialisé la dernière version de son système d’exploitation pour smartphones et tablettes, MIUI 13, à la fin de l’année dernière et malgré le fait qu’il n’ait pas encore atteint la grande majorité des terminaux de la firme chinoise, les premières informations nous parviennent déjà de la prochaine version de la couche de personnalisation de Xiaomi.

En ce sens, nous venons d’apprendre que MIUI 13.5 se rapproche, mais cette nouvelle mise à jour du système d’exploitation de la marque chinoise n’atteindra Xiaomi qu’avec Android 12.

MIUI 13.5 n’atteindra que les téléphones Xiaomi avec Android 12

Comme nous le disent les gars du média spécialisé Xiaomiui, le géant chinois travaille déjà sur la nouvelle version de son système d’exploitation mobile, MIUI 13.5, mais cette nouvelle mise à jour n’atteindra que les appareils avec Android 12.

Ces 3 téléphones Xiaomi sont déjà mis à jour vers Android 12 et MIUI 13

Cela signifie que tous les téléphones Xiaomi qui ont actuellement MIUI 13 basé sur Android 11 ne seront pas mis à jour vers MIUI 13, car la condition essentielle pour recevoir MIUI 13.5 est d’avoir Android 12.

Ainsi, les smartphones Xiaomi, Redmi et POCO qui ne seront pas mis à jour vers MIUI 13.5 sont les suivants :

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9T*

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Meitu

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9A

Redmi 9AT

redmi 9i

Redmi 9C

PETIT C3

PETIT C31

De l’autre côté de la médaille, on retrouve tous les terminaux qui ont actuellement MIUI 13 basé sur Android 12 et qui recevront MIUI 13.5 comme la nouvelle série Xiaomi 12, les Xiaomi 11T et 11T Pro, le Xiaomi Mi 11, le Xiaomi Mi Mix 4, le Xiaomi Mi MIX Fold, le Xiaomi Mi 10, la nouvelle gamme Redmi Note 11, les Redmi Note 10 et 10 Pro, le Redmi 10 ou encore les POCO M4 Pro 5G, X4 Pro 5G et F3.

Comment mettre à jour un mobile Xiaomi vers la dernière version de MIUI

Concernant l’arrivée de MIUI 13.5, si l’on tient compte du fait que MIUI 13 a débarqué en fin d’année dernière et que MIUI 14 devrait être disponible en fin d’année, tout semble indiquer que cette nouvelle mise à jour de la couche logicielle Xiaomi devrait arriver au milieu de l’année, entre juin et juillet environ.

Sujets associés : MIUI