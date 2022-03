Écran ultra-large et 2 semaines de batterie : cette montre connectée Pro est un excellent achat

Garmin Venu 2 – Montre connectée GPS multisports avec écran AMOLED – autonomie longue durée (11 jours) – Noire / Gray - Boitier 45 mm

Plus de 25 sports intégrés (course à pied, vélo, natation, marche, yoga, Pilates, HIIT, golf) Entrainements personnalisés et coaching gratuit avec animation dans la montre GPS et fonctions de suivi et de sécurité (détection d’incidents lors d’activités en plein air et assistance via l’envoi de votre position) Fonctions connectées (Garmin Pay, musique intégrée compatible Deezer, Spotify et Amazon Music, suivi des appels et réponses préenregistrées sms sous Android), fonction SOS Suivi santé (score de sommeil, cardio poignet, niveaux de stress et d'énergie Body Battery, cycles menstruels, grossesse, saturation pulsée en oxygène) Possibilité de créer un rapport complet de votre état de santé Ecran AMOLED ultra-lumineux (1,3") et personnalisable (via le store gratuit Connect IQ) Bracelet universel interchangeable (22 mm) Autonomie jusqu’à 11 jours en mode montre connectée Compatible iOS et Android