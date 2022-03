Nouveau Honor X9 : un milieu de gamme au design familier et processeur Snapdragon avec 5G

Honor a présenté un nouveau smartphone milieu de gamme prêt à vous séduire : c’est tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau Honor 9X.

Le Honor 9X a été l’un des derniers grands succès de la firme chinoise lorsqu’il appartenait encore à Huawei. C’était un smartphone de milieu de gamme avec des spécifications intéressantes et un prix attractif, qui n’a pas tardé à devenir l’une des références de son segment.

Désormais, la marque, déjà indépendante, va réessayer avec un appareil portant un nom similaire, le Honor X9. Il s’agit du renouvellement du Honor X8 présenté il y a quelques mois, qui introduit désormais un design mis à jour et de meilleures spécifications.

Honor X9, toutes les infos

Honneur X9 Les caractéristiques Dimensions 166,07 x 75,78 x 8,05 mm

189 grammes Écran Écran ACL de 6,81 pouces

Full HD+ (1080 x 2388 pixels)

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G (Octa-Core, 2x Cortex A48 jusqu’à 2,2 GHz + 6x Cortex A55 jusqu’à 1,8 GHz)

GPU Adreno 619 RAM 8 Go Système opératif MagicUI 4.2 basé sur Android 11 Espace de rangement 128 Go appareils photo Arrière:

-48MP f/1.8

– Caméra de profondeur 2MP f/2.4

-2MP macro f/2.4

Frontale :

– 16MP f/2.4 La batterie 4800mAh

Charge rapide 66W

Chargeur inclus dans la boîte Les autres – Lecteur d’empreintes digitales latéral

– USB Type-C

-Double nanoSIM connectivité -Bluetooth 5.1BLE

– Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

-NFC

– 5G

Il est normal que le design du Honor X9 vous semble familier : il s’inspire clairement de celui du Huawei Mate 40, et en fait il pourrait bien s’agir d’un Huawei Mate 50 Lite. Son dos en verre, disponible en argent, bleu et noir, intègre un anneau où se cache la triple caméra arrière, dirigée par un capteur de résolution de 48 mégapixels, auquel s’ajoutent deux caméras supplémentaires de 2 mégapixels, pour les prises de vue macro et les portraits.

La quasi-totalité de sa façade – 94 %, pour être exact – est occupée par un grand écran de 6,81 pouces de diagonale, qui utilise la technologie LCD et dispose d’une résolution Full HD+. L’écran a un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Le panneau est perforé pour accueillir la caméra frontale de 16 mégapixels.

Honor a choisi d’équiper l’appareil d’un des derniers processeurs Qualcomm, le Snapdragon 695. Il s’agit d’une puce de 6 nanomètres à 8 cœurs, associée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Les 8 Go de RAM peuvent être virtuellement « étendus » grâce à une nouvelle option incluse dans MagicUI 4.2, la version du logiciel qui fait tourner l’appareil, basée sur Android 11.

Sa batterie a une capacité de 4 800 mAh et prend en charge une charge rapide de 66 W. Le chargeur, soit dit en passant, est inclus dans la boîte avec le téléphone.

Prix ​​​​Honor X9 et quand il peut être acheté

Honor a lancé son nouveau smartphone milieu de gamme en Malaisie, où il sera disponible dans les prochaines semaines. Pour l’instant, son prix n’a pas été confirmé, ni s’il atteindra bientôt d’autres régions du monde.

Sujets apparentés : Honneur