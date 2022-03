C’est la machine à laver la plus avancée de Xiaomi, et vous allez vouloir l’avoir

Le nouveau lave-linge à chargement frontal MIJIA 10KG élève le niveau des appareils électroménagers Xiaomi, désormais avec des fonctions intelligentes, une connectivité avancée et le design classique minimaliste et élégant… Pour seulement 242 euros !

Un nouvel électroménager est arrivé au catalogue Xiaomi, et cette fois il sera temps d’y prêter attention car le géant de Haidian est monté d’un cran avec ce lave-linge à chargement frontal MIJIA 10KG, qui est déjà son lave-linge le plus avancé, basé sur le design minimaliste déjà traditionnel qui est l’ADN du fabricant, mais avec l’ajout d’une construction de très haute qualité et de plusieurs fonctionnalités intelligentes conçues pour impressionner.

En fait, c’est que les collègues de GizmoChina nous l’ont présenté il y a quelques jours, nous disant directement que cette machine à laver à chargement frontal d’une énorme capacité allant jusqu’à 10 kilos de vêtements présente des nouveautés très importantes dans une industrie en expansion, en dont la connectivité et l’IA prennent de plus en plus d’importance.

Pour commencer, dans la nouvelle machine à laver à chargement frontal MIJIA 10KG, nous trouverons un moteur à entraînement direct qui réduit le bruit de fonctionnement, améliorant ainsi le confort à la maison pendant les programmes de lavage. Et pas seulement cela, et c’est que la machine à laver haute performance de Xiaomi peut également stériliser les vêtements et éliminer les acariens avec des températures élevées allant jusqu’à 95 degrés Celsius, ajoutant également 23 modes de lavage avec des fonctions intelligentes.

Xiaomi présente sa nouvelle machine à laver à chargement frontal MIJIA 10KG en Chine, un appareil de grande capacité au design élégant et aux fonctions avancées qui est déjà disponible pour un prix de 1 699 yuans (environ 242 euros en échange).

Voici la machine à laver à chargement frontal MIJIA 10KG et c’est tout ce qu’elle offre

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la caractéristique la plus remarquable de cet appareil est son moteur à transmission directe à 48 pôles très efficace, également équipé d’algorithmes intelligents capables d’améliorer le lavage et de réduire le bruit de l’appareil. Ces types de moteurs sont plus résistants et durables, et ont également un rendement élevé et un contrôle plus précis que les moteurs à courroie, ce qui nous permet d’améliorer la qualité du lavage et la délicatesse de nos vêtements.

Ainsi, la nouvelle machine à laver à chargement frontal MIJIA 10KG dispose de 23 modes de lavage intelligents, avec un spécifiquement pour l’entretien de la laine et un autre pour la stérilisation qui utilise des températures d’eau allant jusqu’à 95 degrés Celsius. Parmi ces modes, 16 seront disponibles à partir du panneau de la machine à laver elle-même, avec 7 autres modes exclusifs de l’application Mijia, qui vous permettent de contrôler et de programmer les lavages, en pouvant ajuster de nombreux paramètres en fonction des vêtements qui nous devons nous laver.

Pas en vain, de Xiaomi, ils se vantent même que leur mode de lavage de la laine possède la certification institutionnelle CVC, garantissant qu’il garde la laine moelleuse et douce après le lavage, restaurant la flexibilité naturelle du tissu.

Ils disent également dans le matériel promotionnel de l’appareil que la stérilisation est efficace jusqu’à 99,99%, avec une énorme capacité allant jusqu’à 10 kilogrammes de vêtements et un bruit de fonctionnement inférieur au bruit ambiant de la rue, avec des lavages silencieux d’un maximum de 50 décibels.

En ce qui concerne la connectivité, comme nous l’avons mentionné, il dispose du Wi-Fi et est capable de se connecter à la plate-forme IoT de Xiaomi, avec des rappels et des notifications de la machine à laver elle-même, nous rappelant le lavage et son achèvement.

MIJIA Lave-linge à chargement frontal 10KG, prix et lancement

Quant à sa disponibilité, comme vous le verrez sur les images, il ne peut être acheté qu’en blanc, étant déjà disponible en Chine depuis le 22 mars avec des expéditions immédiates.

Son prix vous surprendra, et il n’est certainement pas en ligne avec les machines à laver similaires d’autres fabricants, ni avec sa construction de haute qualité et le nombre de fonctionnalités qu’il met en œuvre. En fait, c’est qu’il coûte 1 479 yuans (environ 211 euros), avec un prix recommandé de 1 699 yuans (242 euros au taux de change actuel).

Absolument renversant… Ou pas ? Apportez-le rapidement en Espagne et en Amérique latine !

