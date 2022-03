Le détail pourquoi la calculatrice Google est si spéciale

YOUNGDO Balance Pèse Personne, Balance Connectée, 30 * 30cm Grande Taille, 19 Données Corporelles (IMC/Taux de Graisse/Poids Osseux, etc), Pèse Personnes Impédancemètre Charge USB, 999 utilisateurs

🥇【𝟭𝟵 𝗗𝗢𝗡𝗡𝗘́𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗥𝗣𝗢𝗥𝗘𝗟𝗟𝗘𝗦】: Cette balance pese personne peut mesurer 19 données: poids, poids sans gras, score corporel, écart par rapport à la cible, type de corps, IMC, taux de graisse, poids musculaire, niveau de graisse viscérale, teneur en humidité, poids osseux, métabolisme basal, poids des muscles squelettiques, teneur en protéines, poids idéal, quantité de contrôle des graisses, âge corporel, contrôle du poids. Nous vous proposons une prise en charge plus complète. 🥇【𝟯𝟬*𝟯𝟬𝗖𝗠 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗣𝗔𝗡𝗡𝗘𝗔𝗨】: Le panel de cette balance connectee est plus grand que les autres balances du marché. Il est de 30 * 30cm, qui permet à la plupart des Européens de rester plus fermes et d'avoir une meilleure expérience lors de la mesure. De plus, le matériau du panneau de ce pèse personnes connecté est un verre trempé à haute résistance de 6 mm, qui est plus robuste et durable. 🥇【𝗛𝗔𝗨𝗧𝗘 𝗣𝗥𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡】: La haute précision peut vous fournir des informations plus précises sur les données corporelles pour vous aider à rester en bonne santé plus efficacement. Cette balance pese personne utilise la méthode de mesure BIA. L'impédancemètre utilise une puce de mesure de la graisse de haute précision avec quatre capteurs de pression de haute précision. Sa précision de mesure peut atteindre 0,1 kg (L'erreur est réduite à 0,03 kg). 🥇【𝗖𝗛𝗔𝗡𝗚𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗜𝗡𝗧𝗨𝗜𝗧𝗜𝗙𝗦】: L’application Scale Up de cette balance connecte dispose d'enregistrements de données quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels, et supporte l'affichage en courbe. Avec cela, vous pouvez voir les changements dans vos données corporelles de manière plus intuitive. De plus, notre application dispose également d'une section communautaire, où vous pouvez partager avec vos amis vos progrès. Venez agir avec votre famille et vos amis! 🥇【𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘】: Ce pèse personnes se recharge via USB, et un câble est inclus dans l'emballage. Il est plus respectueux de l'environnement par rapport aux autres balances qui utilisent des piles. La batterie interne de cette balance adopte la dernière technologie, veuillez la charger complètement (environ 2h) avant utilisation pour une autonomie en veille plus longue. Tous nos produits sont garantis à vie, si vous avez des questions, veuillez nous contacter via Amazon.