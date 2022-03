Scientific Wordle : la nouvelle version de Wordle pour les fans de science

Si vous vous considérez comme un amoureux du monde de la science, vous devriez essayer la nouvelle version du jeu à la mode, Wordle.

Le succès du Wordle original a conduit à la création d’autres versions très intéressantes. Si vous faites partie de ceux qui prétendaient pouvoir jouer au jeu de la mode plus d’une fois par jour, vous pouvez également essayer le Wordle des accents ou le Scientific Wordle, une adaptation centrée sur le monde de la science.

Dans cet article, nous vous expliquons ce qu’est Scientific Wordle et comment vous pouvez y jouer depuis votre mobile, ordinateur ou tablette. Fondamentalement, les mécanismes sont très similaires au Wordle original, mais il y a quelques différences dont vous devez être conscient. Si vous êtes un amateur de science, vous devriez certainement donner à cette nouvelle version une chance de tester vos connaissances.

Le nouveau mot scientifique pour les amateurs de science

Le nom même de « Scientific Wordle » nous révèle en quoi consiste cette nouvelle version du jeu actuel : la science. Si vous aimez ce domaine, vous pouvez vérifier ce que vous en savez en essayant de deviner le mot quotidien. Si vous ne vous considérez pas comme un expert, mais que vous souhaitez en savoir plus sur le monde scientifique, vous pouvez également essayer, car cela vous aidera à connaître le sens de nouveaux termes.

Comme nous l’avons vérifié lors de nos tests, après avoir deviné le mot en question, le jeu vous montre une définition complète de sa signification. Par conséquent, il sert également d’outil d’apprentissage. En outre, cela représente une différence par rapport au Wordle original.

Une autre différence, bien sûr, est que le thème des mots est limité à la science. C’est quelque chose que vous devez garder à l’esprit lorsque vous essayez de deviner le mot en question. De plus, l’extension de la même n’est pas seulement cinq lettres, vous pouvez également trouver des mots de six et sept lettres.

Au-delà de cela, le fonctionnement du Wordle scientifique est identique à l’original. Vous devez entrer un premier mot et, en fonction de la couleur des lettres qu’il contient, continuer à entrer d’autres termes qui correspondent aux résultats. Les codes couleurs sont les suivants :

Vert : la lettre est placée au bon endroit.

Jaune : la lettre est dans le mot, mais pas à cet endroit.

Gris : la lettre ne se trouve pas dans la solution.

Comme avec l’autre Wordle, vous n’avez pas besoin de télécharger d’application sur votre mobile pour jouer, allez simplement sur le site Web de Worlde Ciencia. À partir de là, vous pouvez également configurer une série de paramètres, tels que le mode sombre, le mode daltonien et les aides à l’accessibilité, telles que l’augmentation de la taille des lettres.

Les six tentatives pour trouver la solution sont maintenues ainsi que la possibilité d’avoir des lettres répétées, ce que vous devez garder à l’esprit pendant la partie. Il n’y a pas de minuterie, vous avez donc tout le temps dont vous avez besoin pour jouer à Scientific Wordle et deviner le mot mystère chaque jour.

