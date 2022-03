8 paramètres que vous pouvez toucher avec l’éditeur Google Photos (ils sont plus utiles que vous ne le pensez)

Découvrez tout ce que vous pouvez faire avec l’éditeur de photos Google Photos.

Sans aucun doute, l’une des applications Google essentielles pour la grande majorité des utilisateurs de terminaux Android est Google Photos, et tout cela malgré le fait que cette application populaire est devenue une application payante en juin de l’année dernière.

Google Photos est une application qui vous permet d’avoir une copie de sauvegarde de vos photos et vidéos, mais pas seulement, car elle dispose également d’un éditeur de photos complet, qui a été récemment renouvelé, avec lequel vous pouvez améliorer vos photos préférées.

Pour cette raison, à cette occasion, nous sommes ici pour parler des 8 paramètres que vous pouvez toucher avec l’éditeur Google Photos et qui sont plus utiles que vous ne le pensez.

Luminosité

Le premier paramètre de l’éditeur Google Photos que vous pouvez utiliser pour améliorer une photo est la luminosité, qui dans l’application Google fait référence à l’exposition d’une image.

Ajuster la luminosité d’une image vous permettra de modifier l’exposition sans perte de qualité et ainsi vous pourrez améliorer des photos trop claires ou trop sombres.

Contraste

Le contraste est la différence entre la teinte la plus noire et la teinte la plus blanche d’une photo. Si vous ajustez le contraste d’une image avec l’éditeur Google Photos, elle sera plus nette et apparaîtra plus clairement.

Saturation

Un autre des paramètres que nous pouvons modifier dans une photo avec l’éditeur Google Photos est la saturation. En augmentant la saturation d’une image, vous la rendrez beaucoup plus colorée, ce qui vous permettra de donner vie à des photos un peu ternes.

chaleur

La chaleur d’une photo fait référence à la température de couleur. Ainsi, avec ce paramètre, vous pouvez obtenir des images plus chaudes, avec une teinte orange, ou plus froides, avec une teinte plus bleutée. Si vous ajustez correctement la chaleur d’une photo, vous pouvez obtenir de très bons résultats.

HDR

Bien que de nombreux smartphones aient déjà nativement cette fonctionnalité dans leurs applications d’appareil photo, l’éditeur Google Photos vous permet également d’appliquer ce paramètre à n’importe quelle image.

HDR ou High Dynamic Range est un outil qui vous permet de faire correspondre les tons sombres et clairs d’une photographie, en obtenant un grand contraste entre les lumières et les ombres de l’image.

Il est important que vous sachiez que pour appliquer cet ajustement à vos photos, vous devrez être abonné à l’une des modalités du service de stockage cloud premium de Google, Google One

Lumières et ombres

L’éditeur Google Photos dispose de deux autres paramètres appelés Hautes lumières et Ombres, qui vous permettront d’ajuster les reflets et les ombres d’une photo pour l’améliorer sans perdre en qualité.

point blanc et point noir

Deux autres paramètres de l’éditeur Google Photos qui vous permettront d’améliorer une image sont le point blanc et le point noir. Ces deux options amélioreront les parties les plus claires et les plus sombres d’une photo pour obtenir une image avec un équilibre parfait entre la lumière et l’obscurité.

Teint

Souvent, les caméras mobiles ne représentent pas bien le teint de la peau des personnes et l’éditeur Google Photos vous permet de résoudre ce problème.

Le paramètre Skin Tone vous permet de modifier la saturation de la couleur de la peau pour des images plus réalistes et naturelles.

