Les 6 meilleures applications pour faire du graphisme avec le mobile

Vous voulez connaître des applications pour faire des graphismes en quelques secondes et depuis votre mobile ? Alors consultez cette liste d’options. La plupart sont gratuits !

Si vous êtes étudiant ou professionnel, peut-être aurez-vous besoin à un moment donné de réaliser des graphismes, soit pour un projet, soit simplement pour une réunion de travail. Quel que soit le cas, ce sont les applications pour créer des graphiques avec votre mobile.

Les graphiques jouent un rôle très important lorsqu’il s’agit de tirer des conclusions sur un sujet spécifique, en particulier lorsqu’il s’agit d’études démographiques, facilitant la comparaison et la compréhension de l’évolution de différentes variables.

Nous savons que les créer à partir de zéro est un peu compliqué, cependant, dans cet article, nous allons vous montrer quelques outils de poche idéaux pour créer des graphiques à barres simples, multiples, des graphiques circulaires, des graphiques en nuage de points et bien plus encore.

Meilleures applications pour créer des graphiques mathématiques sur Android

créateur de graphiques

Créateur de graphiques Pro

AnalyStat

Graphiques 3D Pro

Créateur de graphiques de pluie de météores

clkGraphs

Ensuite, vous pouvez voir le moyen le plus simple et le plus simple de créer des graphiques sur votre mobile Android et ainsi disposer d’un puissant outil de visualisation de données à portée de main.

créateur de graphiques

Chart Creator est une application disponible sur la boutique Google Play, qui vous permet de créer des graphiques à barres, des graphiques à bulles, des graphiques circulaires, des graphiques linéaires, des graphiques réseau/radar dans le confort de votre appareil mobile.

Son interface est très simple et minimaliste, vous n’aurez donc pas besoin d’être un expert dans le domaine pour apprendre à l’utiliser. En outre, il inclut des paramètres intéressants tels que la modification des couleurs, des annotations, des étiquettes de valeur, une ligne de limite et bien plus encore.

Une fois que vous avez terminé vos graphiques, vous pouvez les importer ou les exporter via des fichiers CHART ou CSV, vous pouvez également les partager sur vos réseaux sociaux si vous le souhaitez. L’application est entièrement gratuite, bien que si vous souhaitez accéder à des fonctions spéciales, vous devrez opter pour la version premium.

Créateur de graphiques Pro

Si vous cherchez un outil pour créer des tableaux et des graphiques de haute qualité de toutes sortes, alors Chart Maker Pro est idéal pour vous. C’est une application où vous pouvez créer les meilleurs graphiques à barres, graphiques linéaires, graphiques circulaires, graphiques en aires, graphiques splines et autres graphiques à construire.

Son interface est très colorée et interactive, il sera donc facile d’y accéder. Il a quelques paramètres supplémentaires pour personnaliser vos graphiques et vous pouvez même ajouter des étiquettes et des notes.

Lorsque vous avez terminé les tableaux et les graphiques, vous pouvez les enregistrer dans votre galerie et, mieux encore, vous pouvez les modifier à tout moment.

AnalyStat

AnalyStat est l’une des meilleures applications pour faire des graphiques avec le mobile, elle est très utile et vous pouvez l’utiliser pour présenter votre travail statistique là où il y a un manque de manipulation de données et de variables.

Leur système applique de manière transparente des statistiques descriptives avec des tests de normalité, des tests d’homogénéité de la variance, une ANOVA unidirectionnelle et bidirectionnelle, le coefficient de corrélation de Pearson, le test exact de Fisher, et bien plus encore.

Bien entendu, chaque test est accompagné d’un graphique tracé compatible. Une fois le travail terminé, vous pouvez le partager, dans des feuilles de calcul Google ou Microsoft Excel et vous pouvez même le transmettre à vos collègues.

Graphiques 3D Pro

Si vous voulez un travail statistique accompagné de graphiques réalistes avec des données de qualité supérieure, alors 3D Graphs Pro est parfait pour vous. Il s’agit d’une application pour Android où vous pourrez créer des graphiques facilement et en peu de temps.

Son système vous permet de créer des graphiques de pourcentage, des graphiques combinés, des radars et des polaires, que vous pouvez personnaliser à votre guise, car l’application comprend des centaines de paramètres et de fonctions. De plus, vous pouvez exporter vos graphiques en qualité PNG avec transparence. Même si l’application est au prix de 1,75 $, elle vaut la peine d’être achetée.

Créateur de graphiques de pluie de météores

Créer des graphiques faciles et beaux à partir de votre appareil mobile est désormais possible grâce à Meteor Rain Graph Maker. Donc, si vous avez besoin d’une application pour vous aider à sortir des ennuis, gardez cet outil précieux à l’esprit.

Avec lui, vous pourrez créer des graphiques circulaires, des graphiques à barres horizontales, des graphiques à barres verticales, des graphiques linéaires, des graphiques à barres empilées, des tracés polaires, des graphiques radar, des graphiques en anneau et plus encore. Cerise sur le gâteau, vous pouvez enregistrer vos graphismes dans la mémoire de votre mobile puis les partager sur vos réseaux sociaux.

clkGraphs

clkGraphs est un autre moyen de créer des graphiques et des tableaux à partir d’Android. Son service et son objectif ne sont pas éloignés de ceux précédemment exposés. Il a la capacité de concevoir des graphiques de : colonnes, lignes, zones, barres, gâteaux, beignets et radars.

De plus, son interface offre une visibilité tout à fait convenable avec des couleurs très nettes, ce qui en fait l’un des favoris de cette liste, notamment par les utilisateurs qui l’utilisent actuellement. Vous pouvez également faire des ajustements et même ajouter des légendes et des étiquettes.

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses façons de créer des statistiques et des graphiques mathématiques à partir d’Android, il vous suffit de télécharger l’une de ces applications et de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.

