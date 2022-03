Soyez prudent lorsque vous enregistrez vos dépenses : combien d’applications financières utilisent ces données pour se faufiler dans la publicité

Une enquête menée par Maldita.es, en collaboration avec Tactical Tech et SocialTIC, révèle comment les applications de dépenses stockent toutes les données de leurs utilisateurs.

Les applications de financement peuvent être un outil clé pour contrôler vos dépenses et ainsi améliorer votre épargne. Cependant, ces applications peuvent aussi être une arme à double tranchant, un véritable danger pour la confidentialité de vos données. Attention, il semble que les entreprises enregistrent toutes vos informations personnelles, même ce que vous dépensez pour les fêtes, puis les revendent à des fins publicitaires.

Ceci est confirmé par une enquête menée sur trois parties : le média Maldita.es, l’ONG de défense des droits numériques Tactical Tech et une autre ONG appelée SocialTIC, qui se soucie également de veiller à votre présence sur le net. Selon l’étude réalisée par ces trois parties, des applications telles que Fintonic, Splitwise ou Revolut enregistrent les données de chaque utilisateur et les transfèrent à des tiers, étant particulièrement succulentes pour la publicité personnalisée.

Les applications financières, une possible arme à double tranchant

Maldita.es, Tactical Tech et SocialTIC ont mené une enquête pour découvrir comment les applications de finances et de dépenses traitent les données de leurs utilisateurs. Les résultats de ceux-ci ont été très révélateurs, avec la conclusion que nous devons porter une attention particulière aux dépenses que nous y enregistrons.

C’est vrai que ce sont des outils très utiles, mais aussi qu’on leur dévoile une grande partie de notre vie privée. Nous leur disons combien nous dépensons pour l’alcool, les concerts, le shopping, les voyages ou même la drogue. Ces informations ne seront pas rendues publiques à vos proches, mais à des sociétés tierces qui pourront les utiliser à des fins publicitaires.

Qu’est ce que ça signifie? Les applications financières enregistrent vos données sous une sorte d’identifiant numérique qu’elles partagent ensuite avec des tiers qui peuvent avoir des intérêts différents. Les plus inquiétants sont ceux de la publicité, car ces entreprises analysent vos revenus et vos dépenses pour configurer les publicités qu’elles doivent vous montrer.

En fonction des dépenses que vous enregistrez, les régies publicitaires peuvent vous montrer certaines publicités ou d’autres.

Par exemple, s’ils voient que vous avez des dépenses élevées pour louer votre appartement, ils peuvent continuer à vous montrer d’autres loyers moins chers. D’un autre côté, s’ils savent que vous dépensez beaucoup d’argent en baskets, ils peuvent l’utiliser pour vous montrer des publicités pour ces produits.

Les trois équipes de recherche ont profité des demandes de droit d’accès du règlement général sur la protection des données pour demander les informations qu’elles recherchaient à des applications telles que Fintonic, You Need a Budget (YNAB), Splitwise, Tricount et Revolut. Vous n’êtes pas choisi au hasard, ce sont les applications de dépenses les plus populaires en Espagne et dans l’Union européenne.

Bien que certains aient été réticents au début, tous ont accepté de partager les données de l’étude. Il est à noter que l’une de ces applications est venue partager des données utilisateur réelles, ce qui nous permet de voir comment les informations sont enregistrées. Faites attention, car dans l’image suivante, nous pouvons voir le concept de « Pastilla pq X ne veut pas de hmnos » (« Pilule parce que X ne veut pas de frères et sœurs »), avec un coût de 16,3 euros.

Comme l’explique la recherche elle-même, nous donnons parfois à une dépense un nom ou des termes très spécifiques avec des blagues entre amis. Il est vrai que ceux d’entre nous à côté du mobile ne pourront pas accéder à ces informations, mais ceux qui sont derrière l’écran le pourront.

Autre détail pointé par l’étude, ce sont parfois les utilisateurs eux-mêmes qui acceptent ce traitement de leurs données en cliquant sur « Ok » lorsqu’on leur présente la politique d’utilisation de l’application. D’autre part, il est également vrai que ces sociétés d’organisation des dépenses choisissent également d’alambiquer les explications de leur traitement des informations personnelles afin qu’elles ne soient pas claires pour leurs clients.

Nous l’avons tous fait à un moment donné : lorsque nous ne comprenons pas les politiques de service, nous choisissons de les accepter sans vraiment savoir ce que nous faisons. Dès lors, la conclusion est sans appel : portez une attention particulière à votre utilisation de vos applications de finance si vous êtes soucieux de votre vie privée, elles sont susceptibles d’utiliser vos données à des fins marketing.

