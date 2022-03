Les 5 fonctionnalités les plus innovantes d’Android 13 DP2

Les experts analysent déjà tous les détails d’Android 13 Developer Preview 2, nous allons donc vous montrer les 5 fonctionnalités cachées les plus intéressantes de la deuxième « bêta » de la prochaine version d’Android.

Android 13 et toutes les principales nouveautés de ce qui sera la prochaine mise à jour majeure de la plate-forme mobile de Google sont connus depuis un certain temps maintenant, bien qu’avec une saveur de tiramisu, de plus en plus d’améliorations arriveront au fur et à mesure que le géant de Mountain View nous présente les Developer Previews successives d’ici la fin de l’été.

C’est avec cette deuxième version bêta d’Android 13 récemment publiée que nous avons commencé à voir des détails intéressants, que les collègues de 9to5Google et Android Police ont analysés car ils ont pu tester le firmware sur leurs appareils Pixel, nous montrant le 5 fonctions les plus innovantes et inconnues fournies avec Android 13 Developer Preview 2.

Comme toujours, la clause de non-responsabilité habituelle doit être soulignée, indiquant clairement que Google peut utiliser ces versions bêta pour tester certaines améliorations, qui peuvent ne pas arriver définitivement dans les versions stables d’Android 13 car elles peuvent ne pas être complètement convaincantes dans les bureaux californiens.

En tout cas, ne manquons pas l’occasion de les revoir avec vous pour vous montrer sur quelles innovations l’équipe Android Developers travaille pour nous surprendre plus tard, sûrement avec un premier arrêt à Google I/O 2022 en mai… on voit ?

Android 13 Developer Preview 2 est maintenant disponible : toutes les actualités et comment télécharger

1. Le presse-papiers hérite de la « superposition » des captures d’écran

Si vous avez pris des captures d’écran dans les dernières versions d’Android, en particulier sur les appareils Pixel, vous aurez remarqué qu’une bulle apparaît dans un coin qui affiche un aperçu de l’image ainsi que les options de base pour partager, modifier ou suivre la capture.

Eh bien, ces bulles de superposition utiles rejoindront le presse-papiers du système dans Android 13 DP2, apparaissant également chaque fois que nous copions du texte pour le prévisualiser, le modifier ou le coller. Mais pas seulement cela, car un mini-éditeur a été développé avec lequel nous pouvons apporter des modifications rapides, telles que la suppression des clés de suivi avant de coller les URL dans le navigateur ou similaire.

2. Le mode sombre se synchronisera avec notre « bien-être numérique »

Jusqu’à présent, le mode sombre automatique permettait aux utilisateurs de définir un horaire personnalisé ou de s’adapter en fonction des heures de lever et de coucher du soleil dans notre fuseau horaire.

À partir d’Android 13 DP2, il y aura également une option « Heure du coucher », que vous utiliserez pour activer et désactiver le mode sombre dans les paramètres de l’application Digital Wellbeing. Le planning d’activation sera ainsi beaucoup plus complexe et adapté à nos horaires et à notre mode de vie, hors week-end par exemple, ou permettant des ajustements en fonction de la manière dont on connecte la borne au chargeur.

3. Indicateur de compte d’utilisateur dans la barre d’état

Une autre option très intéressante viendra lorsque nous activerons nos appareils pour plusieurs utilisateurs, et c’est qu’Android 13 DP2 nous montrera si nous voulons, dans la barre d’état et les notifications, un indicateur en forme de bulle qui mettra le nom et l’avatar du utilisateur actuellement activé dans le terminal.

Non seulement ce sera un simple indicateur informatif pour les appareils Android partagés, mais il servira également de bouton d’accès rapide pour basculer entre les comptes d’utilisateurs afin de faciliter la transition. Ici vous pouvez voir comment cela fonctionne !

4. Le tiroir de l’application aura une barre de recherche inférieure

C’était déjà l’une des fonctionnalités les plus plébiscitées de l’interface Pixel sous Android 12 et 12L, donc cette barre de recherche renouvelée qui était intégrée au tiroir de l’application ne pouvait qu’évoluer pour devenir encore meilleure.

En fait, dans Android 13, cette barre sera située en bas dans une position plus confortable et moins invasive, vous permettant de rechercher non seulement des applications mais également en leur sein avec intégration, par exemple, dans Google Photos.

5. Les notifications vous permettront d’activer directement le multitâche

Cette dernière des options trouvées dans Android 13 DP2 est vraiment héritée d’Android 12L, bien que pour l’instant cela ne fonctionne pas très bien et il est bon de savoir que Google continue de le tester dans les versions précédentes de la prochaine saveur d’Android.

Il semble donc que le multitâche continuera de gagner en importance dans Android 13, permettant de nouvelles commandes gestuelles à travers lesquelles l’utilisateur peut appuyer et maintenir l’icône flottante d’une notification pour ouvrir l’application en mode multitâche, simplement en la faisant glisser sur le côté de l’écran tout en utilisant une autre application.

Ce que fait réellement ce geste est d’activer automatiquement l’écran partagé avec l’application qui était en arrière-plan et la notification glissée, bien que ce ne soit pas entièrement intuitif et que nous ne sachions pas si les utilisateurs le recevront enfin avec l’enthousiasme qu’il devrait.

Il ne reste plus maintenant qu’à attendre Android 13 Developer Preview 3 dans quelques semaines, qui nous montrera probablement l’avancement de la dernière étape avant l’atterrissage d’Android 13 dans ses versions stables, qui interviendra sûrement après l’été.

Que pensez-vous de ces améliorations ? Avez-vous d’autres favoris ? Faites le nous savoir dans les commentaires…!

Android 13 : actualités, téléphones compatibles, date de sortie et tous les détails

