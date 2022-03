Rébellion dans le salon : c’est le Nest Hub que vous vouliez, et il arrive en 2022

Le nouveau Nest Hub que Google prépare déjà a écouté le marché, et il se présentera dans un format de tablette dockable qui nous permettra de l’utiliser confortablement depuis le canapé ou n’importe où ailleurs dans la maison… Enfin !

Google a dévoilé pas moins de trois écrans intelligents Nest Hub à ce jour, mais la vérité est qu’aucun d’entre eux n’a réussi à satisfaire pleinement quiconque en tant que centre de contrôle de nos appareils domestiques intelligents connectés.

Et oui, les amis, les Nest Hubs fonctionnent très bien mais ils ont aussi de sérieux problèmes de concept, et c’est que ne pas avoir de batterie les rend dépendants d’un câble alors que sur nos tables de salon on n’a généralement pas de prise à portée de main. Cela implique évidemment que nous devons confiner l’appareil à un meuble TV ou similaire, ce qui complique sans aucun doute grandement à la fois sa visibilité et l’interaction entre l’utilisateur et le Nest Hub lui-même.

Les ingénieurs de Google avaient déjà pris des mesures pour résoudre tout cela avec le radar Soli de deuxième génération du Nest Hub, qui permettait à l’appareil d’enregistrer nos mouvements et que nous pouvions le contrôler sans avoir à le toucher, même si ce n’est qu’en 2022 que nous verrons le Nest Hub que nous voulions tous voir définitivement.

Google est à l’écoute du marché et travaille déjà sur un nouveau Nest Hub qui adoptera le format que tout le monde réclamait, intégrant une base avec un écran amovible que l’on pourra utiliser comme tablette.

Les confrères de 9to5Google l’avaient anticipé il y a quelques heures, parlant directement d’un format de tablette dockable pour un hypothétique Nest Smart Display qui arriverait en deux morceaux, proposant d’un côté une base/haut-parleur et permettant de l’autre de démonter l’écran pour prendre sur le canapé ou n’importe où ailleurs, pouvant ainsi l’utiliser comme une tablette très basique.

Et que permet cette tablette ? Eh bien, c’est facile, car il fera la même chose que le Nest Hub Max avec les dernières mises à jour du firmware, mais maintenant nous pouvons allumer ou éteindre une ampoule ou activer n’importe quel autre appareil connecté sans quitter nos yeux, sans crier après le smart écran et sans en faire tout un plat Radar Soli.

La vérité est que Google avait déjà anticipé un mouvement similaire avec les dernières améliorations du firmware Nest Hub, permettant désormais non seulement de contrôler les appareils et de visualiser des photos, mais également d’utiliser des applications telles qu’un navigateur Web ou de regarder des vidéos YouTube. Même dans l’interface elle-même, un geste a été ajouté avec lequel, glissant de bas en haut, un lanceur d’applications est ouvert qui augmentera sûrement en options au fil du temps.

Évidemment, il est trop tôt pour parler de la mise en œuvre et de l’apparence ou des spécifications que ce nouveau Nest Hub aurait, nous n’allons donc pas spéculer ou vous divertir avec des spéculations, bien que nous sachions que les sources nous parlent déjà d’une présentation en 2022 et un prix plus élevé que celui de l’actuel Nest Hub Max, estimé à 229 $ aux États-Unis.

Voyons s’ils nous donnent plus de détails lors de la Google I/O 2022 en mai, car nous voulons tous un Nest Hub avec un écran amovible… Oui ou quoi ! ?

