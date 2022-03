Le plus beau : ce milieu de gamme puissant avec un minimum historique est notre recommandé

Occasion unique d’acheter un milieu de gamme très équilibré, le OPPO Reno 6 5G. Chez Amazon il chute à 383 euros, son minimum historique.

Chez Netcost-security.fr, nous avons eu l’occasion d’analyser l’OPPO Reno 6 5G lors de sa sortie, un mobile de milieu de gamme qui nous a surpris en offrant un excellent équilibre enveloppé dans un design exquis. Pour cette raison, nous souhaitons aujourd’hui vous le recommander, en profitant du fait qu’il est moins cher que jamais sur Amazon. Attention, son prix tombe pour la première fois à 383 euros.

Il y a plus de 115 euros que vous pouvez économiser si vous achetez le OPPO Reno 6 5G sur Amazon, puisque son prix d’origine est de 499 euros. C’est une occasion parfaite d’obtenir un milieu de gamme très complet avec un écran de très bonne qualité, des performances dissolvantes, un bon appareil photo principal et une charge très rapide. De plus, il a déjà été mis à jour vers Android 12, il ne manque donc de rien.

Achetez le OPPO Reno 6 5G moins cher que jamais

L’OPPO Reno 6 5G est arrivé en Espagne en septembre 2021 et c’est à ce moment-là que nous avons pu le tester. Depuis, il est devenu l’une de nos grandes recommandations parmi les mobiles milieu de gamme.

Tout d’abord, pour avoir un design impeccable, avec un dos qui change de couleur en reflétant la lumière du soleil et qui repousse parfaitement les empreintes digitales. Nous l’aimons aussi parce que c’est un modèle très confortable, avec une épaisseur de 7,59 millimètres et un poids de seulement 182 grammes. De plus, le module caméra brille dans le noir, un détail curieux qui ajoute de la valeur à son esthétique.

Si on le tourne, on se retrouve face à un écran AMOLED de 6,43 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. En pratique, c’est un écran de très bonne qualité en termes de piqué, de rendu des couleurs, d’angles de vision, de luminosité. et fluidité. De plus, il abrite un lecteur d’empreintes digitales assez précis.

La puissance est fournie par le processeur MediaTek Dimensity 900 5G et la vérité est qu’il ne fait rien de mal. Avec l’OPPO Reno 6 5G, vous pourrez effectuer n’importe quelle tâche, aussi exigeante soit-elle, vous n’aurez pas à souffrir de blocages ou de sauts. Dans ce cas, on note que le mobile dispose de 8 Go de RAM, en plus de 128 Go de stockage interne. De plus, il a déjà été mis à jour vers Android 12 avec ColorOS 12.

Nous revenons à l’arrière pour vous dire qu’il y a trois caméras situées dans cette zone. Le principal, 64 MP, capture des images de très bonne qualité caractérisées par un haut niveau de détails. De plus, il dispose d’un ultra grand angle de 8 MP et d’une macro de 2 MP, tandis que la caméra frontale est de 32 MP.

Quant à l’autonomie, l’OPPO Reno 6 5G équipe une batterie de 4 300 mAh qui atteint la fin de la journée avec un peu d’énergie restante sans trop de problèmes. La meilleure chose est qu’il est compatible avec une charge rapide de 65 W, avec un chargeur inclus, de sorte que le temps de charge est réduit à une demi-heure.

Comme vous pouvez le voir, l’OPPO Reno 6 5G offre de bonnes performances dans chacune de ses sections, nous recommandons donc son achat maintenant qu’il tombe à 383 euros. N’oubliez pas qu’il n’a jamais été aussi bon marché, c’est une excellente occasion de le faire vôtre.

Thèmes associés : Offres

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.