WhatsApp augmente la limite de taille de fichier à 2 Go, mais dans un seul pays

L’Argentine a été le pays choisi par l’application de messagerie pour tester l’envoi de fichiers jusqu’à 2 Go.

Malgré le fait que WhatsApp soit actuellement la plateforme de messagerie instantanée la plus populaire avec plus de 2 000 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour égaler son plus grand rival, Telegram, en termes de fonctionnalités.

Pour cette raison, ces dernières semaines, l’application de messagerie détenue par Meta n’a cessé de mettre à jour ses applications mobiles avec de nouvelles fonctions telles que les réactions aux messages, la possibilité de changer manuellement la langue de l’application ou de nouveaux contrôles pour l’enregistrement des mémos vocaux.

Eh bien, maintenant, WhatsApp vient d’annoncer qu’il augmente la limite de la taille des fichiers pouvant être partagés jusqu’à 2 Go, ce que Telegram avait presque depuis sa création, mais dans un seul pays.

WhatsApp augmente la limite de taille de fichier à 2 Go en Argentine

Comme nous le disent les gars du média argentin La Nación, WhatsApp a choisi leur pays pour lancer un test dans lequel la limite de taille de fichier a été augmentée de 100 Mo à 2 Go.

WhatsApp, iMessage et Facebook Messenger doivent être compatibles avec les autres applications de messagerie en Europe

Cela a été confirmé par la plate-forme de messagerie elle-même à travers une déclaration officielle dans laquelle elle déclare ce qui suit :

« Nous écoutons les utilisateurs, répondons à leurs demandes et à leur mode de vie en augmentant la limite actuelle de la taille des fichiers pouvant être envoyés via WhatsApp de 100 Mo à 2 Go. Bien qu’il s’agisse d’un test uniquement disponible en Argentine, les utilisateurs pourront envoyer ce type de fichier jusqu’à 2 Go à d’autres utilisateurs partout dans le monde ».

La plateforme de messagerie détenue par Meta a également expliqué qu’elle avait choisi l’Argentine pour deux raisons principales : le pays sud-américain compte un nombre considérable d’utilisateurs et, en même temps, il compte une grande variété d’utilisateurs et d’appareils.

Esta nueva función está disponible en Argentina en todas las versiones de la aplicación de mensajería (Android, iOS, Web o app de escritorio), pero, de momento, está limitada a documentos, aunque WhatsApp ya ha confirmado que lo habilitarán para imágenes y vídeos plus tard.

Comment télécharger WhatsApp gratuitement en 2022 et être mis à jour vers la dernière version

WhatsApp n’a pas encore confirmé s’il étendra ce test à d’autres régions du monde, mais en attendant, vous pouvez consulter notre guide avec les meilleures applications pour partager des fichiers volumineux sur Android.

Sujets connexes : WhatsApp