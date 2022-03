Amoled, 5G, 5 000 mAh : ce beau haut de gamme touche son plus bas historique

Si vous cherchiez une réduction sur le realme GT Neo 2, voici votre offre.

L’un des grands terminaux de l’année dans l’ombre est ce realme GT Neo 2 que vous pouvez obtenir aujourd’hui pour seulement 339 euros. Et c’est que ce smartphone est un haut de gamme pas cher qui est passé assez inaperçu auprès du public moins expert. Si vous interrogez quelqu’un sur le realme GT Neo 2 dans la rue, il ne saura pas de quoi vous parlez, mais parmi les personnes qui connaissent, comme nous, nous pouvons vous dire sans sourciller que ce mobile est un achat très réussi.

Grand écran, bon processeur, un appareil photo très correct, une autonomie de près de 2 jours et mis à jour au plus tard. Pour 339 euros vous ne trouverez rien de mieux sur le marché, je vous assure. Sur son site officiel, il coûte aujourd’hui 369,99 euros, et c’est le plus bas que nous ayons vu là-bas. L’offre est pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Bien que si vous avez besoin de plus de tout, la version 12/256 Go a également baissé de prix à 425 euros.

Achetez le realme GT Neo 2 pour 339 euros

De ce realme GT Neo 2, nous pourrions mettre en évidence toutes ses sections, mais nous nous concentrerons sur quelques-unes. Nous avons la puissance du processeur Snapdragon 870, de 8 Go de RAM et de la puce graphique Adreno 650. Sa batterie a 5 000 mAh avec une charge ultra-rapide à 65 W, ce qui en fait l’un des téléphones realme avec la meilleure batterie. Son écran est AMOLED, il a une taille de 6,62 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1 300 nits et un contraste très élevé. Soit dit en passant, il vient d’être mis à jour vers Android 12 avec realme UI 3.0 sur le système de Google.

Ce terminal haut de gamme bon marché a le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, sa mémoire interne de 128 Go UFS 3.1 n’est pas extensible et il dispose d’un refroidissement interne des composants avec la technologie de système de refroidissement à noyau de glace au diamant intégré. Son appareil photo principal est une grande attraction, il a obtenu 106 points au test DxOMark. Et c’est que nous avons un triple appareil photo de 64 MP signé par Samsung, avec objectif grand angle et macro. Nous n’avons pas de stabilisateur d’image optique, et ce n’est pas nécessaire, vous prenez des photos fabuleuses.

Le terminal realme est en polycarbonate, a une épaisseur de 8,6 mm et pèse environ 200 grammes. Quant à sa connectivité, nous avons toutes sortes de moyens de se connecter : 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS et Dual SIM. Rien ne manque à ce realme GT Neo 2.

Thèmes associés : Offres

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.