Ces 3 téléphones Xiaomi sont déjà mis à jour vers Android 12 et MIUI 13

Si vous avez un Mi 10 Ultra, un Redmi Note 10 5G ou un Redmi Note 9 Pro 5G, vous pouvez maintenant courir pour forcer les mises à jour, car Android 12 et MIUI 13 sont déjà là pour vous.

Petit à petit, Android 12 continue son chemin à travers l’ensemble du catalogue Xiaomi, bien que techniquement dans ce cas, il le fasse déguisé en une personnalisation MIUI 13 qui ferait penser à n’importe qui que ce n’est pas vraiment Android, avec son interface au goût des Chinois marché et une fonctionnalité qui, à bien des égards, ressemble plus à iOS, même qu’à la propre plate-forme de Google.

Quoi qu’il en soit, Xiaomi possède certains des téléphones les plus vendus sur le marché aujourd’hui, et nous pouvons également dire sans crainte de nous tromper que MIUI est sûrement la personnalisation la plus populaire et la plus acclamée sur Android, donc sûrement la légion de fans et les utilisateurs du géant Haidian attendront avec impatience le débarquement de leur dernière mise à jour majeure du firmware avec la base d’Android 12.

Pour ceux-ci, ils attendent, du moins pour certains, aujourd’hui nous avons de bonnes nouvelles, car comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, les développeurs de Xiaomi ont déjà commencé le déploiement de MIUI 13 pour trois nouveaux smartphones, qui dans ce cas seront le Mi 10 Ultra , Redmi Note 10 5G et Redmi Note 9 Pro 5G.

Les versions sont déjà distribuées en Chine selon un déploiement échelonné, et si vous souhaitez les rechercher, elles répondent aux encodages suivants :

Mi 10 Ultra.- V13.0.1.0.SJJCNXM

Redmi Note 10 5G.- V13.0.3.0.SKSCNXM

Redmi Note 9 Pro 5G.- V13.0.3.0.SJSCNXM

Xiaomi avance sa bête : ce sera le nouveau Xiaomi 12 Ultra qui arriverait en mai

Comme cela arrive à toute sortie de nouvelles mises à jour, en particulier chez les géants dont les serveurs ont du mal à absorber le nombre d’utilisateurs à la fois, ce package OTA pour les Mi 10 Ultra, Redmi Note 10 5G et Redmi Note 9 Pro 5G sera distribué petit à petit . , Xiaomi promettant qu’il atteindra également les modèles mondiaux sous peu.

En fait, le Redmi Note 10 5G est renommé sur certains marchés sous le nom de Redmi Note 10T 5G, tandis que le Redmi Note 9 Pro 5G est également connu sous le nom de Mi 10i 5G et Mi 10T Lite 5G, des modèles qui devraient recevoir la mise à jour susmentionnée dans le futur.

À l’instar d’autres déploiements similaires dans Xiaomi, on s’attend à ce que dans quelques semaines, peut-être deux mois environ, la mise à jour soit terminée dans toutes les versions et ressasse, bien que pour ceux qui ont certains de ces trois terminaux, l’attente arrive à sa fin et vous pouvez maintenant commencer à rechercher la mise à jour depuis les paramètres de vos mobiles.

Et si vous avez déjà reçu MIUI 13, vous pouvez nous laisser vos impressions dans les commentaires !

MIUI 13 est désormais officiel, toutes les actualités et les téléphones Xiaomi compatibles avec la mise à jour

Rubriques connexes : Mobiles