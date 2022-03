Un autre géant de Motorola est attendu en Chine, avec des spécifications brutales héritées de la Lenovo Legion

Motorola et Lenovo profitent des synergies, et depuis la Chine, ils nous parlent déjà d’un nouveau Lenovo Legion et d’un autre Motorola Frontier qui partiront de la même base pour concourir dans la coupe la plus « premium » de deux niches de marché très différentes.

Il semble que Lenovo et Motorola aient déjà leurs prochaines grandes créations en cours, et c’est que comme nous l’anticipent les collègues de Digital Chat Station de Chine, la vérité est que les deux fabricants devraient préparer deux mobiles phares qui, profitant des synergies, seront partagent une bonne partie de leurs plates-formes matérielles.

Selon les sources, nous pouvons affirmer que les smartphones sont très importants, pas en vain Lenovo envisage de l’intégrer dans la famille Legion pour les joueurs donnant de bonne foi sa puissance, alors que dans le cas de Motorola ce serait un Frontier qui arriverait à se renforcer son engagement dans la gamme la plus performante.

Pour le reste, nous n’avons pas de détails de construction ou de conception mais seulement quelques spécifications qui anticipent les similitudes et les différences des deux mobiles, dont les présentations devraient avoir lieu avant la fin du deuxième trimestre de l’année, en vue d’un lancement sûrement tout au long du année été au moins en Chine.

Un Motorola Frontier et un nouveau Lenovo Legion sont sur la table de conception du constructeur chinois, qui profitera des synergies en partageant la plate-forme tout en ciblant les deux appareils à un public très différent.

C’est le premier mobile Motorola avec une caméra sous l’écran

Quant aux terminaux eux-mêmes, il semble qu’ils partageront un écran plat OLED de 6,67 pouces, avec une résolution FHD+ 1080p et un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 144 hertz, animé pour l’occasion par un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 réalisé avec un processus de 4 nanomètres et la puissance la plus élevée de l’industrie en 2022.

Les différences commenceraient par un système de dissipation thermique spécifique pour le Lenovo Legion, qui aurait également un appareil photo principal de 50 mégapixels et un appareil photo frontal de 16 mégapixels, placés dans un trou de l’écran.

Sa batterie serait de 5000 mAh avec une charge rapide jusqu’à 68 watts, on comprend cela avec un design plus industriel et plus gaming, incluant des accessoires spécifiques.

Dans le cas de Lenovo, le refroidissement et l’expérience de « jeu » seront évidemment pris en charge par un système photographique qui s’améliorera dans l’option Motorola, dont le capteur principal passera à 200 mégapixels.

Concernant ce nouveau Motorola Frontier, il partirait de cette même plate-forme mais abritant dans son boîtier un appareil photo principal de 200 mégapixels, 194 MP pour être exact, avec un capteur 1/1,5 pouces de très hautes performances dont on parlait depuis un longtemps.

De son côté, il augmentera également les possibilités de la caméra frontale, cette fois jusqu’à 60 mégapixels, avec une batterie de capacité inconnue qui améliorera la charge rapide jusqu’à 125 watts avec une compatibilité sans fil jusqu’à 50 watts.

Deux smartphones avec une coupe de performances qui partiront de la même base mais seront complètement différents, destinés à un public très différent et sûrement aussi avec des finitions et des prix dont les similitudes seront une coïncidence absolue. Quoi qu’il en soit, nous devrons attendre les mouvements de Lenovo, car nous parlons depuis des semaines de ce Motorola avec un appareil photo de 200 mégapixels mais jusqu’à présent, aucun onglet n’a été déplacé ou même des images divulguées ont été vues.

