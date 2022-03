Wordle avec des accents : la nouvelle version du jeu le plus populaire le rend encore plus compliqué

Si vous avez aimé Wordle, vous devez essayer cette nouvelle version avec des accents. Saurez-vous deviner le mot du jour ?

Wordle est l’un des jeux tendance, un titre qui a réussi à accrocher de nombreux utilisateurs au-delà des premiers jours de popularité. La notoriété de ce jeu a été telle qu’il a inspiré la création d’autres jeux aux mécaniques similaires, comme Worldle, que nous vous avons déjà recommandé si vous aimez la géographie.

La surprise a sauté cette semaine avec le lancement du Wordle avec accents, dans lequel vous devez démontrer comment vous maîtrisez ce signe orthographique. Derrière cette nouvelle version se cache également Daniel FRG et le but est le même : deviner le mot mystère chaque jour en seulement six tentatives. Si Wordle normal vous semble facile, essayez ce jeu encore plus compliqué.

Wordle with accents, la nouvelle version du jeu de mots le plus populaire

Le Wordle était un véritable phénomène populaire il y a quelques semaines. Nombreux étaient les utilisateurs qui partageaient leurs résultats sur les réseaux sociaux comme Twitter, qui cherchaient d’autres options pour jouer plusieurs fois dans la même journée et, pourquoi s’en priver, qui utilisaient quelques astuces pour deviner oui ou oui le mot du jour.

La popularité de Wordle a conduit à la naissance d’autres jeux avec des mécanismes similaires dans différents domaines de connaissances. Par exemple, il y a un Wordle pour la géographie, un autre pour la science et même un pour le football. Cependant, dans ce cas, nous voulons vous parler de l’arrivée d’une version tant attendue : le Wordle avec des accents.

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais le Wordle original n’avait pas de mots accentués. De cette façon, deviner le mystère quotidien était un peu plus facile, car il y avait moins d’éléments auxquels réfléchir. Si vous souhaitez relever un nouveau défi quotidien, il vous suffit d’entrer sur le site Wordle en mode accents pour essayer de deviner le mot en question.

Le fonctionnement est le même : vous disposez de six tentatives pour trouver la solution. Cependant, les mots peuvent être plus longs que les cinq lettres habituelles. De plus, les lettres qui vont au bon endroit apparaîtront en vert, celles qui sont dans le mot, mais pas à cet endroit, apparaîtront en jaune, et enfin, celles qui ne sont pas dans le dernier mot apparaîtront en gris.

Si vous souhaitez basculer entre les différents modes de jeu Wordle, il vous suffit de cliquer sur le nom du jeu en haut. Si vous avez déjà résolu le Wordle d’aujourd’hui, donnez à cette version avec des accents une chance de montrer que vous êtes le meilleur même si les conditions changent. Comme toujours, vous pouvez jouer depuis votre mobile, depuis votre ordinateur ou votre tablette.

