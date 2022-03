Etape historique de Google : les systèmes de paiement tiers sont ouverts dans le Play Store à commencer par Spotify

Google autorisera certains développeurs à utiliser des systèmes de paiement tiers dans leurs applications distribuées via le Play Store.

Vers la fin de l’année dernière, un projet de loi présenté aux États-Unis étudiait la possibilité d’obliger Apple et Google à supporter les modes de paiement alternatifs dans leurs boutiques d’applications, l’App Store et le Google Play Store. Au départ, les deux sociétés étaient réticentes à l’égard de la proposition et, en fait, l’intention de Google était d’obliger les développeurs à utiliser la passerelle de paiement Google Play par défaut à partir de 2020.

Mais Google a décidé de changer d’avis et d’ouvrir le Google Play Store à d’autres passerelles de paiement. Elle l’a fait entre les mains de Spotify, qui sera la première application à avoir la possibilité de proposer un mode de paiement alternatif dans son application.

Google ouvre la porte aux passerelles de paiement alternatives

Comme annoncé par les deux sociétés, un « test pilote » sera effectué, par lequel Spotify aura la possibilité de mettre en place sa propre passerelle de paiement alternative à celle du Play Store pour donner aux utilisateurs d’autres options lors du paiement de votre abonnement Premium.

Google a défini la condition selon laquelle les applications qui décident d’utiliser un système de paiement alternatif doivent également inclure le système de paiement Google Play en option.

Le partenariat entre Spotify et Google durera plusieurs années, et selon Google, le test permettra de « mieux comprendre si et comment la facturation au choix de l’utilisateur fonctionne pour les utilisateurs de différents pays et pour les promoteurs de différentes tailles et catégories ».

Et qu’en est-il du reste des applications ?

En Corée du Sud, Google a été contraint de mettre en place cette même mesure l’an dernier, en raison de la législation locale. Dans le pays, toute application qui inclut des paiements intégrés peut utiliser son propre mode de paiement comme alternative à Google Play, malgré le fait que Google affirme que les frais de service payés par les développeurs aident à maintenir l’infrastructure et la sécurité de l’application. Plateforme de magasin.

Pour l’instant, il n’est pas clair si tous les développeurs, quelle que soit leur taille, auront la possibilité de mettre en œuvre des méthodes de paiement alternatives à l’avenir. Selon Google, les tests se poursuivront avec d’autres développeurs sélectionnés qui, pour l’instant, n’ont pas transpiré.

