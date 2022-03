Instagram ajoute 3 nouvelles fonctionnalités : flux chronologique, favoris et suivi

Ces trois nouvelles fonctionnalités sont là pour vous permettre de voir plus facilement les publications des comptes que vous aimez le plus.

Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus populaires aujourd’hui avec TikTok et, précisément, pour le rattraper, au cours des dernières semaines, il n’a cessé de se mettre à jour avec des améliorations telles qu’une nouvelle fonction qui vous permettra de partager vos photos plus rapidement .

En ce sens, Instagram vient d’annoncer via le blog officiel Meta qu’il allait ajouter trois nouvelles fonctions à sa plateforme : le fil chronologique, les favoris et le suivi.

Instagram ajoute un flux chronologique et deux nouvelles fonctionnalités pour le contrôler : favoris et suivi

La première grande nouveauté qui arrive sur Instagram est que, désormais, vous pourrez voir toutes les publications du réseau social dans l’ordre chronologique, en affichant en premier le contenu le plus récent de vos comptes préférés.

Les 8 meilleures applications pour Instagram

Mais pas seulement car, en plus, ce nouveau flux chronologique a deux nouvelles fonctions vraiment utiles : Favoris, qui vous montrera les derniers messages d’une série de comptes spécifiques que vous choisissez et Suivre, qui vous montrera les messages des personnes vous suivez. .

Dans le cas de la fonction Favoris, vous pouvez ajouter jusqu’à 50 comptes au total à votre liste et apporter des modifications à votre liste à tout moment, car les comptes que vous suivez ne seront pas avertis si vous les ajoutez ou les supprimez de cette liste. De plus, grâce à ces nouvelles fonctions vous pourrez choisir ce que vous voulez voir dans votre flux par ordre chronologique : les publications, les Favoris ou les Suivis.

Pour afficher vos favoris ou vos suivis dans votre flux, il vous suffit de cliquer sur le nom de l’application située dans le coin supérieur gauche et de sélectionner l’option qui vous intéresse le plus.

Instagram supprime l’une de ses applications les plus connues, même si personne ne la manquera

Ces nouvelles fonctionnalités sont déjà disponibles pour tout le monde et si elles ne sont pas encore disponibles, vérifiez que vous disposez de l’application Instagram mise à jour vers sa dernière version.

Sujets apparentés : Instagram