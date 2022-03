Xiaomi avance sa bête : ce sera le nouveau Xiaomi 12 Ultra qui arriverait en mai

Premières fuites de ce qui sera le mobile de Xiaomi vers une caméra connectée : Snapdragon 8 Gen 1, écran OLED, 4 900 mAh avec charge jusqu’à 120 W et quatre caméras de 50 + 48 + 48 + 48 mégapixels.

Des mois après avoir rencontré les Xiaomi 12 et 12 Pro sans aucune trace de ce modèle Ultra appelé à tout révolutionner en matière de photographie mobile, la vérité est qu’il semble que le géant de Haidian retire enfin la marguerite de son smartphone le plus ambitieux, ce qui pourrait être avancé à mai prochain selon PriceBaba, dans la première des fuites crédibles qui nous parviennent de Chine.

Pas en vain, on sait déjà que ce Xiaomi 12 Ultra sera une sorte de smartphone attaché à un appareil photo, sans pour autant annoncer une collaboration avec Leica qui couve depuis longtemps, presque depuis la chute de Huawei en enfer, mais maintenant un silence dans son développement qui nous a laissés pratiquement orphelins de l’information.

Oui, nous avons vu son design caractéristique et excessif, avec un immense cercle rappelant les appareils photo compacts et qui abritera les quatre capteurs, dont les premiers détails nous parviennent maintenant :

50 MP large Samsung GN5 ou Sony IMX800

Téléobjectif 48 MP 2x

Téléobjectif 48 MP 5x

périscope 48MP 10x

Il est surprenant qu’aucune information concernant un ultra grand angle ne soit incluse dans ces rumeurs, bien que les sources laissent la porte ouverte pour que le téléobjectif 5x devienne enfin cet ultra grand angle, également de grande taille et de résolution avec 48 ou 50 mégapixels

Xiaomi décrit déjà depuis la Chine les possibilités de son smartphone le plus excessif, avec un matériel performant et un système photographique superlatif qui ferait de ce Xiaomi 12 Ultra l’appareil avec la meilleure photographie mobile de la planète.

Le Xiaomi 12 Ultra excessif sera ce genre de mobile avec un appareil photo attaché

Malheureusement, ils ne nous en disent pas trop sur cette éventuelle incorporation de l’optique Leica et de la technologie héritée des meilleurs Huawei, lorsque la société de Shenzhen et la célèbre société allemande ont collaboré sur leurs smartphones les plus haut de gamme.

Ils nous disent qu’il aura un écran OLED avec une résolution QHD+ et la technologie LTPO, qui offrira des taux de rafraîchissement de 1 à 120 hertz et 100% de la gamme de couleurs DCI-P3 pour assurer le meilleur affichage du contenu, à la fois celui obtenu à partir de l’Internet et l’être enregistré avec son système photographique et vidéo.

Nous verrons également un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, nous n’en attendons pas moins à cet égard, avec un processeur à huit cœurs et un processus de fabrication de 4 nanomètres, laissant également la porte entrouverte pour que Qualcomm arrive à temps avec ceux-ci ‘ plus’ qui arrivent généralement au second semestre de chaque cours.

On ne sait rien sur les configurations de mémoire, mais Xiaomi pourra intégrer une grande batterie jusqu’à 4 900 mAh dans le corps de ce téléphone, qui aura une charge rapide jusqu’à 120 watts capable de rendre toute l’autonomie à l’appareil en peu de temps. plus de 15 minutes.

Et jusqu’à présent, nous pouvons lire car c’est ce qu’ils nous disent de la Chine, décrivant ce que serait un énorme smartphone qui succèdera au Mi 11 Ultra en essayant de ramener Xiaomi à cette première place et au score historique le plus élevé de DxOMark… Oui ! c’est qu’il sert à quelque chose !

Quel Xiaomi acheter en 2022 ? Guide d’achat avec les derniers modèles

Sujets connexes : Xiaomi