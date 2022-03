A presque 10 ans, c’est le plus ancien appareil à recevoir (hack) Android 12L

C’est la tablette la plus emblématique de Google, et maintenant après presque 10 ans de vie, il semble que la Nexus 7 de 2013 pourra tester Android 12L et son interface spécifique grâce à la communauté et LineageOS 19.1.

Bien que techniquement Google avait déjà officialisé Android 12L comme sa version d’Android destinée aux pliables et aux tablettes, la vérité est que le géant de Mountain View n’a pas bougé avant le début de ce mois de mars 2022, lorsque Android 12L a été présenté avec tous ses nouveautés et l’éternelle promesse d’approcher enfin les tablettes après de nombreuses années d’ostracisme androïde.

Et c’est qu’effectivement depuis Honeycomb en 2011 Google n’avait pas repensé d’interface Android pour les écrans grand format, ce qu’ils reconnaissent désormais depuis la Californie comme une erreur affirmant qu’ils avaient besoin de ce pas en avant, puisque mobiles et tablettes pliables sont devenus les favoris terminaux à la fois pour consommer du contenu multimédia à la maison et pour les tâches de productivité en déplacement.

Et si Google met à disposition du marché un Android pour tablettes qu’on n’avait pas vu depuis 2011, pourquoi ne pas essayer d’installer ce nouvel Android 12L sur la tablette la plus emblématique du moteur de recherche et de la plateforme Android par extension, même si il a presque 10 ans… On parle bien sûr du Google Nexus 7 !

Cela semblera sûrement une idée absurde, mais rien ne semble impossible à la communauté Android et la vérité est que chez les développeurs xda, certains utilisateurs intrépides testent déjà une version préliminaire d’Android 12L sur la deuxième génération de Nexus 7, bien qu’évidemment avec un astuce car il ne s’agit certainement pas d’Android ‘Pure Google’ mais plutôt d’un portage de LineageOS 19.1 qui a encore beaucoup de travail devant lui.

De la « scène » Android, ils nous ont encore une fois surpris en se surpassant un peu plus, puisqu’ils ont réussi à installer cette version préliminaire mais fonctionnelle d’Android 12L sur le Google Nexus 7 de 2013 sous la forme de LineageOS 19.1.

Il convient de rappeler, à ce stade, que Google a abandonné le Nexus 7 avec Android 6.0.1 Marshmallow, sans options spécifiques pour les tablettes et sans aucune interface qui faciliterait l’utilisation avec des écrans plus grands, ce qu’il est devenu désormais Android 12L.

Évidemment, pour installer ce port, vous aurez besoin d’un Nexus 7 avec le mode racine activé et utiliser une récupération comme TWRP, qui vous permettra de flasher à la fois la ROM LineageOS 19.1 et le package avec Google Apps et l’outil optionnel Magisk pour maintenir la fonctionnalité Google Play .intacte.

Le processus n’est pas compliqué ou différent de celui que nous avons suivi il y a quelques années lorsque les ROM personnalisées étaient le pain quotidien, bien que dans ce cas, vous devez tenir compte des limitations importantes d’un matériel aussi long et des incompatibilités logiques qui feront certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.

En tout cas, ce sera sûrement un test intéressant, du moins pour ceux qui ont encore ces tablettes Nexus emblématiques avec lesquelles Google voulait promouvoir ce marché il y a une décennie et qui savent se débrouiller un peu avec la modification des appareils Android. .. Vous ne manquez pas de bricoler et de « flasher » n’importe quel appareil ?

