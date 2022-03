Ce sont les 10 téléphones portables qui chargent le plus rapidement sur le marché en ce moment

Câble USB C, Câble USB Type C [2m+2m+1m/Lot de 3] Chargeur USB C en Nylon Tressé pour Samsung Galaxy S9 S8 A3 A5(2017),Huawei P20 P10 P9,Honor,Nexus,Sony,MacBook Pro,HTC,LG-Gris et Or

【Forte Compatibilité】 Cable USB Type C est compatible avec les appareils équipés de pirse Cable USB C, tels que Chargeur Samsung Galaxy S9 / S8 / Note 9 / Note 8 / A8 2018 / A7 A5 A3 2017, Huawei P20 / P10 / P9 / Mate 10 / Mate 9, Honor 8 / Honor 9 / Honor 10, LG G6 / G5 / V30 / V20, OnePlus 6 / 5T / 5/3/2,HTC U11 / 10, Xiaomi Mi A1 / Mi 6 / Mi 5 / Mi Note 3 etc. 【Charge et Synchronisation Rapide】 Ces Câbles Chargeur USB C offre une vitesse de charge plus rapide que tous les Chargeur USB type C standards et permet un transfert de données jusqu'à 480 Mbits via USB 2.0. Soutient courant de 5V/3A. ✘✘✘ REMARQUE: Ne prend pas en charge Huawei SuperCharge, Charge OnePlus DASH, Technologie Moto TurboPower. 【Longueurs Préfet】 Pack de 3 Cable USB C (1m Or et 2m Girs) pour diverses occasions: la longueur de 1 mètre vous permet d’atteindre facilement un port USB C en avant/arrière des ordinateurs/adaptateurs muraux. La longueur de 2 mètres, vous permet de charger votre USB Type-C commodément lorsque vous restez sur le lit/le siège arrière de la voiture 【La Conception Durable】Les cable usb type c sont en nylon tressés de haute qualité, ce qui rend le câble usb c plus résistant aux chocs, nœuds. Le boîtier en aluminium permet de sentir l'élégance du métal et d'augmenter la durée de vie, il est beaucoup plus résistant à l'usure et à la corrosion 【Garantie】24 mois de garantie. Un service client toujours à votre écoute. Cliquez sur le nom du vendeur et cliquez sur "poser une question"