C’est le marché mondial du mobile en ce moment : Apple, Apple, Apple et Apple

Apple était le fabricant de smartphones haut de gamme qui a vendu le plus d’unités dans toutes les régions du monde en 2021.

On vous disait récemment que la société de recherche Counterpoint Research a publié une liste des 10 smartphones les plus vendus au monde en 2021, dont 7 iPhone et seulement 3 Android.

Eh bien, maintenant, les analystes de ce média ont publié un nouveau rapport avec des données mondiales sur les ventes de terminaux premium en 2021, ce qui confirme la domination absolue d’Apple sur ce segment dans toutes les régions du monde.

Apple continue de dominer le marché mondial des smartphones avec un grand avantage sur ses concurrents

Selon ce rapport, Apple a dominé le marché mondial des smartphones en 2021 avec une part de marché de 60 %, ce qui représente une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente. C’est la première fois que la société de Cupertino atteint ce niveau de ventes depuis 2017 et tout cela grâce à l’arrivée de la 5G sur les séries iPhone 12 et iPhone 13, ce qui a encore stimulé les ventes de smartphones Apple.

Apple aurait pu gagner plus de 6 milliards de dollars en supprimant les chargeurs et les écouteurs

La deuxième place de ce classement est occupée par Samsung avec une part de marché de 17%, soit 3% de moins que l’année précédente. En l’occurrence, selon les analystes de Counterpoint Research, les ventes du constructeur coréen sur le segment premium se sont concentrées sur la série Galaxy S21 et sa troisième génération de terminaux pliables, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, qui ont été présentés en au second semestre 2021 et qu’ils avaient un assez bon niveau de ventes dans des régions comme la Corée du Sud, l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest.

Cependant, le volume des ventes de Samsung a été réduit en raison de l’absence de nouveaux terminaux au sein de la gamme Note et de la gamme Galaxy FE et, bien sûr, en raison de la pénurie de puces qui a affecté l’approvisionnement de la firme coréenne.

La troisième marche de ce classement est occupée par le constructeur chinois Huawei avec une part de marché de 6%, ce qui représente une baisse de 7% par rapport à l’année précédente et la quatrième place revient à Xiaomi, avec une part de marché de 5%. 2% de plus qu’en 2020.

De plus, comme vous pouvez le voir sur l’image que nous vous laissons sur ces lignes, Apple était le fabricant qui a vendu le plus de smartphones haut de gamme dans toutes les régions du monde, y compris en Chine, où il a atteint sa part de marché la plus élevée à ce jour au cours de la dernière trimestre 2021. A la deuxième place de ce classement avec les 5 marques qui ont vendu le plus de terminaux premium en 2021, on retrouve Samsung, qui détenait cette position dans toutes les régions sauf la Chine et l’Inde, où Huawei et OnePlus détenaient respectivement cette position.

Enfin, au niveau mondial, les ventes de smartphones haut de gamme ont augmenté de 24 % en glissement annuel en 2021, atteignant ainsi leur part la plus élevée à ce jour dans les ventes mondiales de terminaux intelligents, 27 %.

Rubriques connexes : Mobiles