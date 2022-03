L’outil en ligne pour savoir si votre entreprise est durable

Rendre votre entreprise durable présente non seulement des avantages pour l’environnement, mais vous pouvez même bénéficier d’avantages fiscaux.

L’une des plus grandes préoccupations des utilisateurs est l’engagement de leurs entreprises de référence envers l’environnement. En fait, la plupart des entreprises ont déjà lancé des plans détaillant des actions concrètes. Un exemple très clair pourrait être Apple, qui a élaboré un plan pour que 2030 soit son année de zéro émission et de neutralité carbone. Et comme ce géant technologique, toute entreprise dans un domaine différent fait déjà ses devoirs à cet égard.

Mais au sein du monde des PME, véritable moteur économique du pays, le sujet change. D’abord parce qu’il y a trop de fronts ouverts sur lesquels agir et que la durabilité n’est pas la tâche prioritaire. Et puis, par manque de sensibilisation à certains moments. Cependant, ce n’est pas une excuse pour ne pas aborder un autre modèle de gestion, durable pour l’environnement et beaucoup plus efficace.

Qu’est-ce qu’une entreprise durable ?

Ce qui génère de la valeur en tenant compte de diverses variables, telles que économiques, sociales et environnementales et a la capacité de le faire dans un court laps de temps. La responsabilité sociale des entreprises trouve l’équilibre entre ces facteurs et ne doit jamais être un obstacle, mais plutôt un stimulant pour commencer à travailler d’une autre manière. En effet, ce n’est pas une tâche que seules les grandes entreprises peuvent accomplir, mais nous, en tant que PME, pouvons aussi faire de petits pas. Plus tôt il brûlera, plus nous obtiendrons des résultats tangibles.

Être une entreprise durable implique un changement de mentalité, mais une fois atteint, cela fonctionne plus efficacement et, par conséquent, produit une série d’avantages évidents. C’est un chemin à sens unique, qui une fois commencé, est beaucoup plus facile à parcourir. De plus, la tendance au sein du monde des affaires va dans ce sens. Ne pensez-vous pas qu’il est absurde d’aller à contre-courant ?

Les avantages d’être une entreprise durable

Être une entreprise durable présente des avantages évidents, dont les plus notables sont :

La durabilité implique des coûts moindres. Par conséquent, il y a une économie d’argent et de ressources au fil du temps.

Socialement, cela n’a que des avantages. Les consommateurs récompensent souvent les entreprises qui ont adopté une méthode de travail durable. Il est perçu comme un effort qui doit être récompensé.

Les entreprises durables sont attrayantes pour les travailleurs, car elles ont un bon environnement de travail, ce qui finit par entraîner une réduction de l’absentéisme. tout en augmentant la productivité.

L’outil utile pour savoir si votre entreprise est durable

L’outil en ligne le plus précis, le plus pratique et le plus gratuit dont nous disposons est peut-être celui proposé par une institution, la Chambre de commerce espagnole. Il s’agit d’un simple test d’autodiagnostic guidé. Son temps d’élaboration est de 5 minutes et à la fin, l’outil nous montre une série de propositions que nous pouvons réaliser. Cet outil a été renforcé par les récents fonds européens Next Generation.

L’outil pose une série de questions sur les aspects liés à la gestion, à l’engagement environnemental, en plus de celles faisant référence à l’éthique et à la main-d’œuvre, c’est-à-dire les travailleurs. Une fois les réponses envoyées, elles ne sont utilisées à aucune autre fin et de meilleures propositions sont obtenues. L’objectif est de commencer à appliquer des changements qui façonneront de nouveaux modèles de durabilité.

Quels petits pas pouvons-nous faire en tant que PME ?

Bien que les résultats doivent faire l’objet d’une analyse et d’une prise de décision approfondies, nous pouvons commencer à faire des gestes qui, même s’ils nous coûtent peu, peuvent servir à rendre notre modèle d’affaires beaucoup plus efficace. Par exemple, vous saurez l’importance de signer au début et à la fin de chaque journée. Il est peut-être temps d’abandonner la feuille de signature classique et de miser sur l’une de ces applications de signature.

Un autre geste simple consiste à économiser sur les coûts de la technologie et à utiliser des applications pour transformer le mobile en dataphone. Parier sur un navigateur web durable avec un clin d’œil clair à l’environnement ne vous coûtera rien non plus, il s’appelle Ecosia, il est gratuit et compte 60 projets dans plus de 30 pays. Son utilisation stimule la plantation d’arbres dans diverses régions de la planète et ainsi pouvoir réduire l’impact des avancées technologiques.

La durabilité dans une PME est un processus qui peut prendre du temps, mais il ne fait aucun doute qu’il apporte des avantages dans tous les domaines. Commencer la tâche est une question d’engagement d’amélioration, mais celui qui l’acquiert obtiendra le retour le plus tôt possible. Pourquoi ne pas essayer ?

