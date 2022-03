La voiture de Xiaomi est plus proche que vous ne le pensez : ils prévoient d’inonder le marché de 300 000 véhicules

Xiaomi anticipe plus de détails sur les progrès de ses voitures électriques, et apparemment, le premier prototype sera prêt à être présenté au troisième trimestre de cette année, 2022.

Il semble que Xiaomi ait pris très au sérieux son arrivée dans le monde automobile, pas en vain c’est le grand projet pour l’avenir d’un Lei Jun qui dirige personnellement son développement, avec un investissement de plusieurs millions de dollars de plus de 60 000 millions en 10 ans à la fois dans Xiaomi Automobile Co., Ltd. en tant que deuxième société enregistrée en Chine, cherchant sûrement à séparer l’activité automobile et son processus de production.

En tout cas, les nouvelles ne semblent pas atteindre le rythme auquel Xiaomi travaille avec sa première voiture électrique, car ces jours-ci les collègues de GizmoChina anticipaient plus de détails, nous informant que cette Mi Car arriverait plus tôt que prévu même si c’était semaines que personne n’avait remarqué de mouvements.

Sans surprise, le plan annoncé par Xiaomi Automobile parlait déjà de produire en masse ses voitures électriques au premier semestre 2024, et certainement les rumeurs vont dans le sens d’assurer ces délais, comme Luo Baojun, responsable de la division Pékin-Tianjin de Xiaomi. , précise que le premier prototype sera présenté au public au troisième trimestre de… 2022 !

Depuis la Chine, les premiers pas de Xiaomi avancent déjà avec le développement de ses voitures électriques, déclarant qu’elles seront prêtes à montrer un prototype juste après l’été prochain, avant la fin du troisième trimestre 2022.

Xiaomi met 1 000 millions de yuans dans une deuxième entreprise pour doubler le pari sur les voitures électriques

Selon ce qu’ils nous disent, après l’enregistrement industriel de Xiaomi Automobile Co. Ltd. et Xiaomi Automobile Technology Co., Ltd. et déjà avec plus de 500 employés travaillant dans les départements R&D, le grand projet de Lei Jun commence à prendre forme avec le l’idée de construire une immense usine de véhicules électriques à Pékin, qui serait capable de produire jusqu’à 300 000 voitures par an.

Cette usine serait construite en deux phases, permettant à Xiaomi d’assembler quelque 150 000 véhicules dans la première phase tout en maintenant des plans de croissance décennaux.

De plus, Zeng Xuezhong, vice-président senior du groupe Xiaomi et directeur du département téléphonie mobile de Xiaomi, a confirmé que la division smartphone menait des échanges techniques mensuels avec l’équipe automobile, afin qu’il y ait un maximum de synergies et de transfert de talents et de technologie entre les deux groupes dans les aspects qui impliquent la batterie, les logiciels ou les chaînes d’approvisionnement.

Donc, nous savons déjà que les voitures Xiaomi sont en route et qu’elles seront sûrement prêtes plus tôt que prévu, même s’il est fort probable qu’elles commenceront leur voyage en Chine en 2024 et nous, ici en Europe, devrons encore attendre un moment indéterminé pour l’atterrissage.

La voiture de Xiaomi a déjà une date d’arrivée : elle prévoit de concurrencer Tesla dans moins de 10 ans

Sujets connexes : Xiaomi