"Si nous n’accrochons pas le client avec nos mobiles, nous l’essaierons avec d’autres produits": entretien avec Fabio Arena (Xiaomi)

Après avoir lancé sa nouvelle famille de produits phares, nous avons pu échanger avec Fabio Arena, Product Marketing Manager de Xiaomi Espagne. Voici ce qu’il nous a dit de la nouvelle stratégie de la marque.

Xiaomi a célébré le lancement de la nouvelle série Xiaomi 12 en Espagne le 15 mars, avec un événement local organisé à Madrid auquel nous avons pu assister pour découvrir de première main les nouveautés avec lesquelles la firme de Pékin aspire à continuer à dominer le marché. tout au long de cette année 2022.

En plus de ses nouveaux smartphones phares, l’entreprise en a également profité pour nous présenter ses nouvelles montres connectées, les Watch S1 et Watch S1 Active, ainsi que sa famille d’aspirateurs robots de la famille Mi Robot Vacuum, et bien sûr, les écouteurs sans fil Xiaomi Buds 3. et Xiaomi Buds 3T Pro.

Tous les produits font partie de la stratégie de Xiaomi, qui vise à améliorer son écosystème et à faire en sorte que tous ses appareils fonctionnent mieux ensemble, créant ainsi de la valeur ajoutée et plus d’attrait pour les consommateurs.

Pour en savoir plus sur la stratégie de la marque, lors de l’événement nous avons pu échanger avec Fabio Arena, Xiaomi Product Marketing Manager en Espagne. Voici ce qu’il nous a dit de la nouvelle gamme de produits de la marque :

La décision de Xiaomi de faire un si grand bond entre le Xiaomi 11 et le Xiaomi 12 en termes de taille et de format est surprenante, puisque nous sommes passés de 6,81 à 6,28 pouces à l’écran. Une étude de marché a-t-elle été réalisée, qui a permis de déterminer que les acheteurs de mobiles « premium » les préfèrent petits ? Ou au contraire a-t-on décidé de prendre le risque d’expérimenter un autre format que d’habitude ?

« Nous avons mené des études en Europe et en Espagne. Et la perception qu’a le client est qu’un appareil compact manque de choses. Et que, parce que c’est un modèle plus petit, il faut le réduire.

Sur la base de ces avis, et sachant que le consommateur préfère une taille compacte, nous avons rendu l’appareil encore plus étroit afin qu’il puisse être parfaitement manipulé. Personnellement, j’utilise ce modèle depuis deux mois –malgré le fait que je sois du « Pro », car j’aime la dernière technologie– et je dois avouer que je suis ravi.

À l’exception du client à la recherche de la charge la plus puissante au monde ou du capteur de caméra le plus avancé, la réalité est que pour la plupart des consommateurs, cette taille est parfaite pour un usage quotidien, et malgré cela, nous ne faisons aucun compromis sur quoi que ce soit. Il dispose d’un écran AMOLED incurvé –pratiquement disparu dans ce segment–, d’une charge de 67 W –plus puissante que d’autres modèles plus chers–, d’un chargeur inclus, du dernier processeur, d’une empreinte d’écran, d’une batterie de 4500 mAh et d’appareils photo avec un capteur bien connu qui a donné de bons résultats. Pour moi, le succès est Xiaomi 12, en gardant toujours à l’esprit que Xiaomi 12 Pro est notre meilleur pari. »

Avec la série Xiaomi 11T, la société a promis d’offrir 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité. Cet engagement est-il maintenu avec le nouveau Xiaomi 12 ?

« Oui. L’engagement demeure, et pas seulement : Xiaomi 12 et 12 Pro bénéficient également d’une garantie de trois ans, en plus de trois ans de mises à jour Android et de quatre mises à jour de sécurité.

De plus, nous avons intégré une garantie écran qui est une valeur ajoutée. Si votre écran se casse après l’achat du mobile… c’est pénible de le réparer. »

Remarque : Xiaomi 12 et 12 Pro disposent d’un programme de remplacement d’écran gratuit pendant les six premiers mois suivant l’achat en cas de casse.

En ce sens, nous voyons que la série Xiaomi 12 est la première de la marque à arriver en Espagne avec MIUI 13 basé sur Android 12. Cependant, il y a seulement quelques semaines, la série Xiaomi Redmi Note 11 est arrivée, avec MIUI 13 basé sur Android 11 Pourquoi la décision a-t-elle été prise de rendre Android 12 exclusif à la série Xiaomi 12 ?

« Depuis que Xiaomi 12 a été présenté en Chine le 28 décembre dernier et que nous voulions être la première marque à disposer des dernières nouveautés de Qualcomm, nous souhaitions également que la gamme phare soit la première à intégrer la dernière version d’Android.

Évidemment, les Redmi Note 11 vont être mis à jour. Cependant, je dirai également que, d’après l’étude de marché que nous avons effectuée il y a des années, la version d’Android avec laquelle un téléphone a été lancé a été beaucoup examinée. Désormais, dans la gamme qui couvre les téléphones portables entre 200 et 400 euros, en Espagne les priorités du consommateur sont dans cet ordre : stockage, RAM, capacité de la batterie, écran, caméras et processeur. La version Android n’apparaît même pas dans le top 6. »

Xiaomi Watch S1 est le premier pari de Xiaomi dans la smartwatch haut de gamme (au moins en termes de prix) qui arrive en Espagne. Cependant, son système d’exploitation est très similaire à celui des autres montres Xiaomi moins chères. Au vu des bonnes relations de Xiaomi avec Google ces dernières années, pourquoi n’a-t-il pas opté pour un système d’exploitation plus complet, comme WearOS, de la même manière que d’autres marques comme Samsung l’ont déjà fait ?

« Malgré l’engagement que nous avons avec Google, la réalité est qu’aujourd’hui, dans des produits comme les wearables au poignet, si nous voulons offrir une longue durée de vie de la batterie … le client l’apprécie beaucoup dans Android, et nous devons être conscients de ce que le consommateur apprécie Si la durée de vie de la batterie doit rester en une journée, elle perd beaucoup de valeur, et c’est pourquoi aujourd’hui nous continuons à utiliser un système d’exploitation propriétaire.

Nous travaillons également à tirer parti de l’inclusion de NFC dans les deux montres –Mi Watch S1 et Mi Watch S1 Active– y compris la prise en charge de Google Pay. Il n’arrivera pas dans 15 jours, mais nous y travaillons. Ainsi, nous pouvons avoir notre propre système, une autonomie d’au moins 10 jours et la possibilité de pouvoir payer avec l’horloge. »

Profitant du lancement des nouveaux aspirateurs de la série Mi Robot Vacuum en Espagne. J’aimerais que vous m’expliquiez pourquoi de nombreux produits Xiaomi ne sont pas lancés simultanément dans d’autres pays. Quelles sont les difficultés auxquelles le marché est confronté lorsqu’il « importe » ses produits dans notre pays ?

« Il y a un problème d’après-vente, car certains produits nécessitent des services de réparation spécifiques, et ça ne marche pas avec les réparateurs de smartphones. Il faut aussi passer des accords et couvrir des certifications et des brevets pour pouvoir lancer des produits comme les robots aspirateurs. » nous est aussi arrivé avec la friteuse à air.

Chez Xiaomi, nous analysons les catégories de marché où nous pouvons avoir l’opportunité de faire des dégâts. Quand on a les certifications et les brevets, et qu’on voit qu’il y a un besoin où Xiaomi peut avoir une niche, on lance nos produits.

Je compte beaucoup sur les robots aspirateurs, car ils sont très demandés. La bonne chose que nous avons est que Xiaomi « tire beaucoup »: nous avons lancé notre tablette à 399 euros et ce fut un boom, maintenant nous occupons plus de 30% de ce segment de prix, ce que personne n’a réalisé.

Cela arrive avec tout. Des produits comme la friteuse, qui devient soudainement une fièvre, et bientôt nous avons l’intention de lancer des produits pour animaux de compagnie comme le chargeur intelligent, car ils font partie de l’écosystème de produits de Xiaomi, et c’est ce qui nous aide à améliorer la reconnaissance de la marque.

C’est vrai qu’il y a d’autres marques qui parlent d’écosystème, mais l’écosystème pur et simple est celui de Xiaomi avec tous les produits qui existent. Et si nous n’arrivons pas à « accrocher » un client avec nos mobiles, nous essaierons de le faire avec notre fontaine à eau connectée, notre caméra de surveillance, notre scooter… C’est notre façon de fidéliser petit à petit les consommateurs, et de leur faire comprendre les avantages de faire partie de notre écosystème pour aller manger de la terre ».

Sujets connexes : Xiaomi