Xiaomi vient de présenter une nouvelle imprimante multifonction

La Xiaomi Mijia Inkjet All-In-One est une imprimante à jet d’encre qui non seulement imprime, mais aussi copie et numérise.

Xiaomi est sans aucun doute le fabricant qui possède le plus grand catalogue d’appareils pour la maison, sous sa marque Mijia, qui s’agrandit chaque semaine avec de nouveaux produits.

Ainsi, après avoir récemment lancé le Xiaomi Mijia Smart Bladeless Fan, un ventilateur purificateur d’air de plus d’un mètre de haut, voilà que le géant chinois vient de présenter une nouvelle imprimante multifonction qui coûte moins de 180 euros en échange.

Voici la nouvelle imprimante multifonction Xiaomi

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, la marque chinoise vient de lancer la Xiaomi Mijia Inkjet All-In-One dans son pays natal, une imprimante à jet d’encre qui, en plus d’imprimer, copie et numérise également.

De plus, cette nouvelle imprimante multifonction Xiaomi vous permet d’imprimer des fichiers directement depuis son port USB et prend en charge l’impression à distance WeChat et Xiaomi Carefree Connect.

Comme le reste des appareils intelligents de la société chinoise, le tout-en-un à jet d’encre Xiaomi Mijia peut être contrôlé à partir de l’application Mijia, ce qui vous permet d’accorder l’autorisation de partage à tous les membres de la famille, afin que chacun d’entre eux puisse utiliser l’imprimante.

Cette nouvelle imprimante multifonction est équipée d’une cartouche d’encre quatre couleurs de haute qualité qui, selon la société chinoise, offre une qualité d’impression similaire à la vraie grâce à sa bouteille exclusive d’encre spéciale et qui vous permettra d’imprimer environ 9 500 pages avant de devoir le modifier.

En ce sens, il convient de noter que le Xiaomi Mijia Inkjet All-In-One possède une structure de verrouillage unique basée sur la pression qui vous facilitera le remplacement de la cartouche d’encre et un mécanisme de remplissage d’encre qui vous permettra de changer le l’encre d’une manière très simple.

Cette nouvelle imprimante multifonction Xiaomi vous permet également de copier et de numériser toutes sortes de documents en couleur et en noir et blanc et d’enregistrer les fichiers numérisés sur votre smartphone à l’aide d’une application exclusive.

Le Xiaomi Mijia Inkjet All-In-One est désormais disponible à l’achat en Chine au prix de 1 199 yuans, soit environ 170 euros à changer, et comprend un jeu complet de cartouches. On ne sait toujours pas si cette nouvelle imprimante multifonction atteindra bientôt d’autres marchés ou si sa commercialisation sera limitée au pays asiatique.

